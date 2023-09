Auf der Lindauer Seebrücke reiht sich Plakat an Plakat: Zum 13. globalen Klimastreik von Fridays for Future haben am Freitagnachmittag zahlreiche Klimaschützer mit selbst gestalteten Transparenten auf dem Gehweg der Brücke demonstriert.

Um ein Zeichen für mehr Klimagerechtigkeit zu setzen, formulierte das Bündnis verschiedener Gruppierungen rund 50 Forderungen und Sprüche. „Uns steht das Wasser bis zum Hals“, war da ebenso zu lesen wie „Die Zukunft wird grün oder gar nicht“.

Manche Plakate kritisierten allgemein die Massentierhaltung, andere behandelten spezielle Lindauer Themen: „Keinen Rückbau der Bahngleise in Lindau“.

Zu der Lindauer Plakataktion hatten Fridays und Parents for Future, Bund Naturschutz, ÖDP, Bunte Liste, Grüne, Lokale Agenda Lindau/AK Verkehr, Friedensregion Bodensee und der Verein Tier&Mensch aufgerufen.