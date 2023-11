Unfallflucht in der Holbeinstraße

Ein schwarzer Mercedes hat am Freitag, gegen 11.30 Uhr, in der Lindauer Holbeinstraße einen geparkten Wagen gestreift. Nach Zeugenaussagen, stieg der Fahrer aus und sah sich den Schaden an, fuhr dann aber weiter, ohne sich darum zu kümmern. Das Kennzeichen des Mercedes ist der Polizei bekannt. Die Ermittlungen wegen unerlaubtem Entfernens vom Unfallort laufen.