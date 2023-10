Auf der A14, Höhe Bregenz, ist am Dienstagnachmittag ein Tankwagen mit Zuckersirup umgekippt. Die Aufräumarbeiten dauern an. In Fahrtrichtung Lindau ist die Straße voraussichtlich bis mindestens 21 Uhr gesperrt, wie die Polizei mitteilt.

Details zum Unfall und zum Gesundheitszustand des Lkw-Fahrers könne sie noch nicht nennen.

Zuckersirup lief nicht aus

Laut ORF Vorarlberg ereignete sich der Unfall gegen 13 Uhr. Der Lkw-Fahrer verlor demnach vor dem Pfändertunnel in Fahrtrichtung Lindau aus unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem Fahrbahnteiler.

Ersten Informationen zufolge schlitterte der Lkw die Leitplanke entlang, bevor der Sattelzug zum Halten kam und umstürzte, heißt es beim ORF weiter. Der Lkw war demnach mit Glucosesirup beladen, der aber nicht auslief.