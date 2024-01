Lindau

Unbekannter zerkratzt Auto

Lindau / Lesedauer: 1 min

In der Köchlinstraße in der Nähe des Alten Rathauses Reutin ist am Samstag zwischen 18 und 19 Uhr ein geparktes Auto zerkratzt worden. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 3000 Euro geschätzt.