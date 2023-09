Lindau

Unbekannter zerkratzt Auto

Lindau / Lesedauer: 1 min

Ein Unbekannter hat am Donnerstag zwischen 16 und 18 Uhr das Auto eines 39–Jährigen zerkratzt, das in der Von–Behring–Straße in Lindau abgestellt war. Laut Polizeibericht zerkratzte der Täter alle vier Türen und die Stoßstange im vorderen Bereich an dem Auto der Marke Mercedes.

Veröffentlicht: 08.09.2023, 12:14 Von: Lindauer Zeitung