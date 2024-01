Die Lindauer Polizei hat am Montagmorgen alle Hände voll zu tun: Bei Weißensberg versammeln sich 50 Traktoren und 30 Fahrzeuge. Der Protest ist nicht angemeldet. Die Teilnehmer zeigen sich zum Teil unkooperativ und blockieren kurze Zeit später die Autobahnauffahrt bei Lindau.

Während sich in Selmnau bei Wasserburg am Montagmorgen rund 80 Traktoren sammeln, um friedlich zur angemeldeten Demonstration in Ravensburg zu fahren, sieht die Situation bei Weißensberg anders aus.

„Es war keine Protestaktion angemeldet, trotzdem haben sich auf einem Parkplatz an der Autobahnanschlussstelle Weißensberg 50 Traktoren und 30 Fahrzeuge versammelt“, sagt Lindaus Polizeichef Michael Jeschke im Gespräch am Montagmorgen.

Gespräche wurden abgebrochen

Auf Ansprache der Polizei hätten die Fahrer der Traktoren „absolut unkooperativ“ reagiert. „Die Gespräche wurden abgebrochen“, so Jeschke. Gegen 5.45 Uhr sei dann der erste Traktor losgefahren, der Konvoi machte sich auf den Weg in Richtung Lindau. „Er wurde polizeilich begleitet.“

Einzelne Traktorfahrer seien umgedreht, als ihnen klar wurde, dass die Protestaktion gar nicht angemeldet war. Der Rest fuhr übers Schönbühl durchs Lindauer Stadtgebiet in Richtung Autobahnauffahrt beim Mc Donalds. „Sie haben die Autobahnauffahrt blockiert“, sagt Jeschke.

Die Polizei schrieb mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Nötigung und Verkehrsordnungswidrigkeiten. „Wir haben uns versammlungsfreundlich verhalten“, sagt Jeschke. „Wir lösen nichts ohne Grund auf. Aber man muss sich an die Regeln halten.“