Die letzten Handgriffe fehlen noch, aber im Grunde ist der neue Laden fertig: Das Geschäft La Tapé im Lindaupark zieht um. Doch das ist nicht das einzige, was sich in Lindaus Einkaufszentrum tut. Geschäfte ziehen um, ein und aus, im Hintergrund laufen die Vorbereitungen für die große Erweiterung. Außerdem gibt es neue, kürzere Kernöffnungszeiten.

Über den Umzug von La Tapé freut sich Michael Schneckenburger, Geschäftsführer des Lindauparks, ganz besonders. Denn der Laden ist sein Baby. Als vor zwei Jahren im Erdgeschoss eine Verkaufsfläche frei wurde, habe er die Idee für ein Pilotprojekt gehabt, erzählt er. „Wir wollten außergewöhnliche Dinge zeigen und schauen, ob es dafür einen Markt gibt.“

Im La Tapé gibt es Wohnaccessoires, also Deko und Möbel. Stolz ist Schneckenburger, dass er Dinge hat, die seine Kunden in der Region sonst eher nicht finden. Neben bunten Blechstühlen, die im Senegal aus verschrotteten Autos gefertigt werden, steht ein Schrank, der aussieht wie ein Tresor. Und ein Regal in Form eines Schiffsrumpfs.

Wie sich das Gebäude verändern wird

„Die Nachfrage ist gut“, sagt Schneckenburger. Darum zieht er mit seinem Geschäft jetzt vom Erdgeschoss in den ersten Stock, wo die Ladenfläche doppelt so groß ist wie bisher.

In die ehemalige Ladenfläche des La Tapé kommt das Reisebüro „Alltours“ und daneben, wo früher ein Optiker war, zieht der Friseur ein. Im Erdgeschoss werde neben H&M, dem Kaufmarkt von Feneberg und Müller dann eher der Dienstleistungssektor zu Hause sein, erklärt Schneckenburger. Der Bereich ganz oben unterm Dach soll dafür mehr und mehr zum Essensbereich werden.

Solche Umstrukturierungen werden im Lindaupark schon jetzt mit Blick auf die große Erweiterung geplant. Das Einkaufszentrum soll sich in den kommenden Jahren um 5000 Quadratmeter vergrößern.

Weil dafür aber das jetzige Parkdeck überbaut werden soll, muss erst das neue Parkhaus im Vierlinden-Quartier nebenan fertig werden. „Unser Ziel ist, dass dieses Jahr der Rohbau steht“, sagt Schneckenburger. Ganz fertig werde das neue Parkhaus aber wohl erst 2025.

Parallel entsteht am Lindaupark gerade ein neuer Anlieferungsbereich samt Technikturm. In diesem Zug werde auch die Lüftungsanlage komplett erneuert.

Der Umbau wird das Einkaufszentrum komplett verändern. Sein Dreh- und Angelpunkt ist dann nicht mehr im Erdgeschoss, sondern im ersten Stock. Das Rondell, das dort oben steht, soll abgebaut werden. An diese Stelle kommt der Informationstresen - und immer wieder neue, unterschiedliche Pop-up-Geschäfte.

Das Bekleidungsgeschäft „Only“ zieht indes auf die Verkaufsfläche des ehemaligen Schuhhofs - und vergrößert sich damit ebenfalls. Und da, wo bis vor Kurzem der „Kaffeemacher“ war, wird demnächst ein Herrenbekleidungsgeschäft eröffnen, verrät Schneckenburger.

Mieter wollten kürzere Öffnungszeiten

Für Bestandsmieter sei jetzt eine gute Zeit, sich zu verändern. Schon vor einigen Monaten hat der Drogeriemarkt Müller seine Filiale um 1000 Quadratmeter vergrößert, indem er diese Fläche vom Feneberger Kaufmarkt übernommen hatte.

Laut Schneckenburger geht es auch auf eine Initiative der Mieter zurück, dass der Lindaupark seine Kernöffnungszeiten verkürzt. „Es kamen gleich mehrere Mieter auf uns zu, die das angeregt hatten“, erklärt er. Nach Pandemie und Kurzarbeit hätten viele Geschäfte Personalprobleme. Dazu kommen hohe Energiekosten.

Er habe sich daraufhin bei den großen Einkaufszentren in der Umgebung umgesehen. „Der Lindaupark ist das einzige Center, in dem alle Geschäfte Öffnungszeiten von 9 bis 20 Uhr haben“, sagt Schneckenburger. Das ändert sich jetzt, im Lindaupark gelten nun Kernöffnungszeiten von 10 bis 19 Uhr.

In diesem Zeitraum müssen allerdings alle Geschäfte geöffnet haben. „Ich wollte keine Insellösungen haben“, erklärt der Geschäftsführer. „Es muss eine Zeitspanne geben, in der sich die Kunden darauf verlassen können, dass ihr Geschäft geöffnet hat, wenn sie in den Lindaupark kommen.“

Auch für neue Geschäfte ein Vorteil

Für viele Geschäfte seien die neuen Kernöffnungszeiten schon deswegen ein Vorteil, weil sie nun mit einer Schicht arbeiten können. Bei Öffnungszeiten von 9 bis 20 Uhr braucht es zwei. Und das bringt nicht nur das ein oder andere Bekleidungsgeschäft in die Bredouille, sondern auch Dienstleister, die sich für eine Ladenfläche im Lindaupark interessieren. „In einem Optiker oder Akustiker muss zum Beispiel immer Fachpersonal stehen“, erläutert Schneckenburger.

Wer will, der könne sein Geschäft natürlich auch früher öffnen und später schließen. Ausgenommen von den neuen Kernöffnungszeiten sind der Feneberger Kaufmarkt und der Müller-Markt. Beide werden weiterhin von 8.30 bis 20 Uhr geöffnet sein.

Wer in den Lindaupark kommt, findet von morgens bis abends etwas zu essen und zu trinken. Michael Schneckenburger

Und für die Gastronomie gelten ohnehin eigene Regeln. „Unser Café Muni zum Beispiel macht gern schon früh auf, weil die Leute dort zum Frühstücken kommen“, erklärt Schneckenburger.

Für die Pizzeria mache es hingegen wenig Sinn, schon um 8.30 Uhr zu öffnen. „Dafür gehen die Leute dort nach dem Shopping zum Abendessen.“ Was ihm wichtig ist: „Wer in den Lindaupark kommt, findet von morgens bis abends etwas zu essen und zu trinken.“

Schneckenburger ist überzeugt, dass die verkürzten Kernöffnungszeiten ein Vorteil sind, um neue Geschäfte in den Lindaupark zu bekommen. „Bei Gesprächen mit potenziellen Neumietern ist die erste Frage die nach den Öffnungszeiten.“ Und neue Mieter brauch der Lindaupark spätestens nach der Erweiterung. Da gebe es zwar schon vielversprechende Gespräche. „Spruchreif ist aber noch nichts.“

Das Geschäft La Tapé öffnet am Donnerstag, 25. Januar, im ersten Stock des Lindauparks. Die neuen Kernöffnungszeiten sind Montag bis Samstag von 10 bis 19 Uhr. Grundsätzlich bleibt der Lindaupark weiterhin von 8.30 bis 20 Uhr geöffnet. Zu diesen Zeiten werden auch der Kaufmarkt von Feneberg und der Müllermarkt weiterhin geöffnet haben.