Die umstrittenen Geländer an Lindaus Uferstellen beschäftigen erneut den Stadtrat. In einem interfraktionellen Antrag fordern 13 Stadträtinnen und Stadträte, dass die bereits verabschiedeten Sicherheitsvorkehrungen noch einmal behandelt werden. Ihre Begründung: Die Informationen dazu seien „unvollständig und zum Teil unkorrekt“ gewesen.

Obwohl die Stadt dringend sparen muss, hatte der Stadtrat in seiner Sitzung im Mai beschlossen, außerplanmäßig 235.000 Euro auszugeben, um Lindaus Ufer abzusichern. Hintergrund war ein Gutachten, das zum Handeln drängte.

Auslöser dafür waren „mehrere Vorfälle“, wie Pius Hummler, Chef der Garten– und Tiefbaubetriebe Lindau (GTL), in der Sitzung vom Mai sagte. Einer davon war ein Unfall auf der Hinteren Insel, als ein Badegast auf den Stufen ausrutschte und sich dabei schwer an der Hand verletzte.

Urteil schreckt Stadtverwaltung auf

Dass so etwas auch schwerwiegende Folgen haben kann, zeigte ein Unfall in Hessen, der die Mitarbeiter der Lindauer Stadtverwaltung aufschrecken ließ: Nachdem drei Kinder in einem Dorfteich ertrunken waren, wurde der Bürgermeister wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen verurteilt.

Der Gutachter sah auch an Lindaus Ufer Handlungsbedarf: Damit niemand herunterstürzt, schlug er unter anderem Geländer an der historischen Ufermauer und zusätzliche Grünstreifen als trennendes Element vor.

Im Stadtrat waren die Maßnahmen umstritten, am Ende hatten die Stadträte aber 15:12 für die Sicherungsmaßnahmen gestimmt.

„Kein formales Gutachten“

Jetzt werden sie wieder zum Thema. 13 Stadträtinnen und Stadträte von BU, CSU, FB und FDP sowie Sebastian Krühn (JA) beantragen, dass der Tagesordnungspunkt noch einmal behandelt wird, weil sie sich schlecht und teilweise sogar falsch informiert fühlten.

Sie werfen der Stadtverwaltung vor, dass es „kein formales Gutachten“ dazu gegeben habe, „sondern lediglich eine Stellungnahme einer nicht weiter zertifizierten Institution“. Die GTL hätten sich „eigene Vermutungen und Wünsche von willkürlich beauftragten Beratern aus einem anderen Fachgebiet abzeichnen lassen“, so der Vorwurf.

Sind Gefahren erkennbar?

In der Vorlage für die Stadträte hätten zudem die „wesentlichen rechtlichen Vorgaben“ gefehlt, schreiben sie in ihrem Antrag. Nach dem Leitfaden des bayerischen Justizministeriums zur Verkehrssicherungspflicht an Badegewässern von 2020 müssten Kommunen grundsätzlich nur für solche Gefahren Vorkehrungen treffen, „die nicht naturtypisch sind und für den Benutzer überraschend auftreten“.

Die Vorschläge der GTL entsprächen „eigenen Einschätzungen“. „Normwidrige Versäumnisse und damit eine strafrechtlich relevante Haftung der Stadt sind nicht ableitbar“, schreiben die Unterzeichner.

Beschluss soll vorläufig außer Vollzug gesetzt werden

Die Verwaltung habe Notwendigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen nicht geprüft. Stattdessen seien wenige Entscheidungen durch Instanzgerichte niedrigster Stufe „ohne Prüfung der erheblich abweichenden Sachverhalte“ auf Lindau übertragen worden.

Die 13 Stadträte fordern daher, dass der Beschluss vorläufig außer Vollzug gesetzt wird. Eine „qualifizierte Institution“ solle beauftragt werden, alle offenen Fragen zu beantworten. Wenn deren Beurteilung vorliegt, sollen die Stadträte erneut darüber beraten.

Der öffentliche Teil der Stadtratssitzung beginnt am Mittwoch, 19. Juli, um 18.15 Uhr im Alten Rathaus. Neben der Uferabsicherung stehen der Zwischenstand zum Klimaschutzkonzept, die Finanzierung der Mittelschule und die Straßenmusik auf der Insel auf der Tagesordnung.