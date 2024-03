Kirche muss sich ganz schön ändern

„Wie stellen Sie sich die katholische Kirche in Zukunft in Lindau und Umgebung vor?“ Das ist eine beispielhafte Frage aus der anonymen „Umfrage Lindau Plus“ der Gemeinschaft der Kirchen am See. Zur Teilnahme eingeladen waren seit Dezember Katholiken und Ex-Katholiken, Christen anderer Konfessionen, Kirchgänger, Fernstehende und Nicht-Gläubige, Jugendliche, junge Erwachsene und Senioren. Jetzt liegt die Auswertung vor.

„Die Umfrageergebnisse verdeutlichen den Wunsch vieler Menschen nach einer zeitgemäßen und offenen Ausrichtung der Kirche“, heißt es in der Auswertung durch das Bistum Augsburg. Das Engagement insbesondere von jungen Menschen könnte damit „signifikant“ gesteigert werden.

Wöchentlich ein Gottesdienst oder eine spirituelle Veranstaltung? Dafür sprechen sich 37,1 Prozent der Erwachsenen aus. Bei den jungen Erwachsenen (bis 34 Jahre) ist das Bedürfnis offenbar nicht so groß: Nur 11,8 Prozent haben dafür plädiert.

Das schönste Erlebnis in der Kirche?

31,8 Prozent der Erwachsenen (39,2 Prozent der jungen Erwachsenen) setzten auf solche Veranstaltungen nur ein- bis zweimal im Monat. Als „schönstes Erlebnis in der Kirche in den vergangenen Jahren“ geben sowohl Erwachsene als auch junge Erwachsene Taufen, Hochzeiten, Festmessen und Gottesdienste an.

Es gibt aber auch Kritikpunkte: So äußern Erwachsene „Unzufriedenheit über den Umgang mit Missbrauchsskandalen, die fehlende Öffnung der Kirche sowie die Unvereinbarkeit von Modernisierungsmaßnahmen mit Dogmen. Einige beklagten Diskriminierung von Frauen und Kindesmissbrauch“, schreibt Peter Eisele seitens der Diözese in der Auswertung der Umfrage.

„Viele äußerten Enttäuschung über die mangelnde Transparenz und Reformbereitschaft der Kirche sowie das Nicht-Hören der Basis in den Machtstrukturen.“

Junge Erwachsene kritisieren Schwierigkeiten bei der Suche nach ökumenischen Trauungsmöglichkeiten, unfreundliche Pfarrer und langweilige Predigten, hastig abgefeierte Gottesdienste sowie fehlende Dankbarkeit für den Dienst von Ministranten.

Die Frage, wofür sich die Kirche einsetzen sollte, beantworten 81,82 Prozent der Erwachsenen und 76,92 Prozent der jungen Erwachsenen mit „Frieden“. An zweiter Stelle steht bei den Erwachsenen mit 59,34 Prozent (64,1 Prozent junge Erwachsene) Gleichberechtigung und an dritter Stelle mit 59,24 Prozent eine „Verbindung zu Gott“ - ein Punkt, der auch für 55,56 Prozent der jungen Erwachsenen wichtig ist.

Viele wünschen sich ein Angebot für queere Menschen

Dass die katholische Kirche die kirchlichen Kindergärten hält beziehungsweise ausbaut, wünschen sich 46,5 Prozent der Erwachsenen. 39,38 Prozent der Erwachsenen sprechen sich für Angebote der katholischen Kirche für Familien aus, bei den jungen Erwachsenen sind es 40,54 Prozent. Angebote für queere Menschen wünschen sich bei den jungen Erwachsenen 40,54 Prozent.

Bei der Bewältigung gesellschaftlicher Probleme wie Armut oder Umweltschutz sollte die Kirche in Lindau nach Ansicht von 53 Prozent der Erwachsenen eine stärkere Rolle spielen.

„Die Diskrepanz zwischen den Ansichten der Weltkirche und jungen Menschen in Bezug auf Freiheit, Identität, Sexualität und Familie stellt eine Hürde dar“, fasst Peter Eisele zusammen. Er analysiert, dass „das Engagement in der Kirche zunehmen würde, wenn sie moderner und offener wird, besonders für junge Menschen. Die Kirche sollte sich öffnen, mit der Zeit gehen und klare Positionen zu aktuellen Weltproblemen einnehmen, während sie gleichzeitig die Vorschläge der jungen Generation berücksichtigt und lockerer wird.“ Die Frage „Würdet Ihr uns folgen“ beantworten 12,1 Prozent der jungen Menschen mit „Nein, 24,2 Prozent mit „Vielleicht“ und 63,6 Prozent der jungen Menschen mit „Ja“.

Das sagt Dekan Gührer zu den Ergebnissen

„Vieles bestärkt uns, weiterzumachen. Manches müssen wir uns zu Herzen nehmen“, kommentiert Dekan Ralf Gührer vom Dekanat Lindau die Ergebnisse. Von den mehr als 300 Rückmeldungen gehe „ein eindeutiger Auftrag aus, in und um Lindau mehr zusammenzuarbeiten. Nicht nur unter den katholischen Gemeinden.

Die Ökumene brennt den Menschen unter den Nägeln. Geschlechtergerechtigkeit und eine Weiterentwicklung in vielen Bereichen auch“, so Gührer. „Für eine Pfarrei allein ist es unmöglich, modernen Menschen in ihrer Vielfältigkeit ein Zuhause zu bieten. Separatismus ist unser Untergang. Nur gemeinsam sind wir stark“, so der Dekan.

Erreichbarkeit bedeute für die Pfarreien nicht, überall Büros vorzuhalten und von Montag bis Samstag von 8 bis 18 Uhr da zu sein. Gührer: „Aber zeitnah Anrufe oder E-Mails zu beantworten, das ist der Wunsch der absoluten Mehrheit.“

Zusammenstellung der Befragten An der Umfrage „Lindau Plus Erwachsene“, die aus 22 Fragen bestand, haben 267 Erwachsene teilgenommen, an der Umfrage „Lindau Plus – junge Erwachsene“ 63 Menschen im Alter bis zu 34 Jahren. Bei den Erwachsenen waren 88,5 Prozent Katholiken, 11,5 Prozent teilten sich auf evangelische Christen, Menschen sonstiger Konfessionen und solche auf, die aus der Kirche ausgetreten sind. Bei den jungen Erwachsenen, die 20 Fragen beantwortet haben, sind 96,1 Prozent katholisch, die anderen sind evangelische Christen oder haben eine andere Konfession.

Manchmal habe er das Gefühl gehabt, dass die Umfrage ein Ventil gewesen sei. „Da brennt jemand lange etwas auf der Seele und nirgends ist der richtige Augenblick oder die Gelegenheit, etwas zu sagen. Wir hören viel zu wenig zu, habe ich den Eindruck“, meint Dekan Gührer, der für die Offenheit der Umfrageteilnehmer „sehr dankbar“ sei.

Erstaunt zeigte sich der Dekan über die Präsenz der Medien auch in Spiritualität und Religion. „Bei den Erwachsenen das Fernsehen und bei Jugendlichen Instagram oder noch mehr Tik Tok - eine Plattform, die ich bisher nicht ernst genommen habe. Gemeinschaft erleben, zusammen nach dem Sinn im Leben zu suchen, Gott zu spüren, das ist eine große Sehnsucht.“

Dekan Gührer: „Die Antworten helfen mir, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Sie zeigen auch, wo die Jugendlichen unterwegs sind. Ergebnis: Wir Katholiken haben enormen Nachholbedarf, um es nett zu sagen.“