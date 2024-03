Videoumfrage in Lindau

Was halten Sie vom Gender-Verbot?

Lindau / Lesedauer: 1 min

Was halten Sie vom Gender-Verbot in Bayern?

Sternchen, Genderlücke und Co.: All das in Bayern an Schulen, auf Ämtern und an Universitäten nicht mehr erlaubt. Richtig oder Falsch?