Uli Boettcher macht „Auszeit“ in Lindau

Mit seinem Programm „Auszeit“ ist Kabarettist Uli Boettcher am Sonntag, 14. April, um 20.30 Uhr im Theater Lindau zu Gast. In seinem neuen Programm gewährt Uli Boettcher Auszeit und Einblick in einem und nimmt die Zuschauer mit auf einen unverdrossenen Parforceritt durch große Themen und kleine Nickligkeiten.

Uli Boettcher ist vom Spiel des Lebens tendenziell eh überfordert und die letzten Jahre haben es nicht besser gemacht. Infolgedessen hat er einiges an Auszeiten probiert. Nachdem Yoga irgendwie nicht geholfen hat, begab er sich in die Wildnis, in eine ihm völlig fremde Welt. Dort lauerten nicht nur allerlei Gefahren, sondern auch erstaunliche Erfahrungen.

