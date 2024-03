Die besten Schwimmerinnen und Schwimmer Schwabens haben sich am vergangenen Samstag zu den regionalen Bestenkämpfen getroffen. Während in Augsburg die Schwimmerinnen und Schwimmer aus dem Norden um Titel und Bestzeiten kämpften, taten dies 170 Sportlerinnen und Sportler aus 10 Süd-Vereinen im Marktoberdorfer Hallenbad. Der TSV 1850 Lindau war mit 13 Aktiven 55-Mal am Start, vier weitere konnten krankheitsbedingt nicht teilnehmen. Die 13 Startenden waren überaus erfolgreich: Sie holten neben unzähligen Bestleistungen 17 Gold-, zwölf Silber- und zehn Bronzemedaillen in der Jahrgangswertung sowie zwei Silber- und fünf Bronzemedaillen in der offenen Wertung.

Erfolgreichster Schwimmer war Lucas Trindade Rodriguez (2008), der viermal siegte und einmal auf Rang zwei in der Jahrgangswertung schwamm. Zudem waren seine Zeiten über 100 Meter Schmetterling und über 200 Meter Lagen die zweitschnellsten der gesamten Veranstaltung.

Serafina Stark mit beachtlicher Platzierung

Henriette Breunig (2005) erkämpfte sich Titel über 100 Meter und 200 Meter Schmetterling sowie über 200 Meter Lagen. Außerdem erschwamm sie Silber über 200 Meter Brust und 200 Meter Freistil. Nachwuchstalent Serafina Stark (2012) sammelte über die gleichen Strecken Goldmedaillen. Über 100 Meter Rücken kam Stark zudem als Dritte ins Ziel. Besonders hoch zu werten ist aber ihre Bronzemedaille in der offenen Wertung über 200 Meter Schmetterling, da solch junge Sportler normalerweise nicht in den Platzierungen der Gesamtwertung zu finden sind.

Janis Fasser (2007) siegte über 100 Meter und 200 Meter Brust und über 200 Meter Lagen. Neben einer Silbermedaille über 100 Meter Schmetterling in der Jahrgangswertung sicherte sich Janis mit seinen Siegen über 200 Meter Lagen und 200 Meter Brust die Bronzemedaillen in der offenen Wertung. Elin Bleicher (2010) holte sich Titel über 100 Meter Freistil und 200 Meter Lagen, über 100 Meter und 200 Meter Rücken sowie über 200 Meter Freistil schwamm sie zu dritten Plätzen. In Bestzeiten-Laune zeigte sich Till Pudlo (2008). Bei all seinen sechs Starts schlug er in persönlichen Bestleistung an, was ihm eine Gold-, drei Silber- und zwei Bronzemedaillen bescherte. Sein Sieg über 100 Meter Rücken bedeutete zudem Rang drei in der offenen Wertung. Die letzte Lindauer Goldmedaille erschwamm sich Christian Rösler (2010) über 100 Meter Rücken.

Dreimal Silber und einmal Bronze war die Medaillenausbeute von Neo Bühler (2023), Marlon Kränkel (2009) erschwamm sich zwei Silbermedaillen und einmal Bronze. Ohne Medaille, dafür mit vielen neuen Bestzeiten beendeten die Lindauer Nora Bürgel (2009), Elenor Wehrer (2015) Aylin Rigal (2013) und Nele Tömel den Wettkampftag.