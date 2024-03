Klare Linien, zuverlässiger Taktverkehr und neue Busse: Das sind die Zutaten, mit denen der Kreis Lindau die Verkehrswende erreichen will. Mitte Dezember ist das neue Nahverkehrskonzept gestartet. Anfangs hat es einige Aufregung und auch Ärger gegeben. Das gibt die Kreisverwaltung durchaus zu. Die hat jetzt nach drei Monaten eine erste Bilanz gezogen.

Als Verkehrsplaner Peter Schoop vom Schweizer Büro Metron vor gut sechs Jahren seine Ideen für ein neues Verkehrskonzept im Kreis Lindau vorstellte, da ist ihm vor allem eines wichtig gewesen: Zuverlässigkeit und Qualität.

Umstellung frustriert zunächst etliche Bürger

Das nicht alles von Anfang an ganz rund lief, haben die neue Fachfrau für den Bereich öffentlicher Nahverkehr (ÖPNV) im Landratsamt, Vanessa Pfeifle, ihr Kollege Philipp Irber und Fachbereichsleiterin Marina Kluge im Ausschuss unumwunden zugegeben. Denn am Telefon und über die extra fürs neue ÖPNV-Konzept eingerichtete E-Mail-Adresse haben in den ersten Wochen viele Bürger aus dem Landkreis ihren Frust abgeladen.

Etwa darüber, dass zwei- und dreistellige Buslinien-Nummern verwirren. Oder dass die Taktfahrpläne in zahlreichen Orten nicht funktionierten. „Wir hatten zunächst Verspätungen, weil viele neue Busfahrer im Einsatz sind und ihre Routen noch nicht zuverlässig kannten“, sagte Pfeifle.

Schüler sind unsere stärksten ÖPNV-Nutzer. Vanessa Pfeifle

Die meiste Kritik musste sich das Landratsamt von Schülern und Eltern anhören. Und das nehme man durchaus ernst, betonte Pfeifle - „denn das sind unsere stärkten ÖPNV-Nutzer“. Schon nach den Weihnachtsferien und ein zweites Mal im Februar habe man deshalb einzelne Fahrpläne angepasst.

Einzelne Fahrpläne schon angepasst

Dazu gehört unter anderem die Seelinie 20 zwischen Wasserburg und Lindau. Da sei in der Planung ein Fehler unterlaufen, gibt die Mitarbeiterin zu: Für den Fußweg zum Insel-Bahnhof habe man zu wenig Zeit eingeplant. Denn von dort müssen die Schülerinnen erst mal in Richtung Reutin fahren, um die Linie 20 umsteigen zu können. Das habe man nun gelöst.

Auch das ist Teil des neuen Nahverkehrskonzepts: Am Lindauer Bahnhof Reutin zeigt eine dynamische Tafel, wann und wo welcher Bus abfährt. Die vier Haltestellen rund um den Berliner Platz sind inzwischen durchnummeriert. (Foto: Evi Eck-Gedler )

Ähnliche Probleme gebe es im Bereich der Mittelschule in Reutin. „Wir überlegen, ob wir dort die Bushaltestelle näher ans Schulhaus verlegen können.“

Die Linie 16 von Lindau über Schlachters Richtung Westallgäu habe in den ersten Wochen deutliche Verspätungen gehabt - weil das Wenden der Busse in Opfenbach Probleme bereitet hatte. Zusammen mit der Gemeinde habe man aber eine Alternative gefunden.

Von Frost und vergessenen Haltestellen

„Schönheitsfehler“ hat es nach Aussage von Pfeifle und dem Mobilitätsbeauftragen Philipp Irber in der Anfangszeit auch im Westallgäu gegeben: Dort habe man leider fünf alte Haltestellen vergessen, gestand Irber im Ausschuss. Und dass das ein oder andere neue Haltestellenschild erst verspätet aufgestellt wurde, sei schlicht dem Zeitpunkt des Fahrplanwechsels im Dezember geschuldet: Bei Frost könnten die Säulen nicht im Boden einbetoniert werden.

Die „große Beschwerdewelle ist jetzt aber abgeebbt“, atmet das Team im Landratsamt nun durch. Das „Mammutprojekt“ Nahverkehr rolle mittlerweile ruhiger, betonten die Landratsamtsmitarbeiter.

Für die Kreisrätinnen und Kreisräte ist das neue Konzept der richtige Weg zur Verkehrswende. Auch wenn es noch Kritikpunkte gibt. Dazu gehören die Fahrplantafeln an den Haltestellen, die teilweise erst nach Wochen oder nur teilweise montiert wurden, wie Kreisrat Eberhard Rotter schilderte.

Er bedauerte auch, dass es keine Papierfahrpläne mehr gibt. Das sei speziell für digital nicht so fitte Senioren ein Problem. Dafür will das Landratsamt aber eine Lösung zusammen mit den Kommunen suchen: Die könnten die Abfahrtszeiten der Busse in ihren Orten eventuell in ihren Gemeindeblättern veröffentlichen.

Wie schaffen wir es, dass mehr Menschen den Nahverkehr nutzen? Kreisrat Eberhard Rotter

Worüber Rotter und die übrigen Ausschussmitglieder grübeln: „Wie schaffen wir es, dass mehr Menschen den Nahverkehr nutzen?“ Denn immerhin gebe der Landkreis für das neue Nahverkehrskonzept deutlich über drei Millionen Euro im Jahr aus.

Wie sich die Fahrgastzahlen entwickeln, sei aktuell noch nicht ermittelbar, bedauerte der zuständige Landratsamtsjurist Erik Jahn. Zwar hätten die neuen Busse grundsätzlich die Möglichkeit dafür an Bord. Aber aus technischen Gründen sei die noch nicht aktiv. Zudem dürfe der Verkehrsverbund Bodo dem Landkreis aus Datenschutzgründen keine Vergleichszahlen der früheren Busunternehmen herausgeben.

„Aber wir müssen schauen, dass mehr Leute in den neuen Bussen mitfahren“, sind sich die Kreisräte einig. Rotters Idee: ein „Tag des Nahverkehrs“, an dem der Kreis die Bevölkerung noch einmal ausführlich über die Regionalbusse informiert - und die Menschen jene dann einen Tag lang kreisweit kostenlos nutzen dürfen. Kreisrat Daniel Obermayr könnte sich zudem einen weiteren solchen Infotag im Herbst im Rahmen der europäischen Mobilitätswoche vorstellen.

Probleme mit Fahrscheinverkauf

Nun muss der Kreis noch ein Problem in den Griff bekommen: Immer wieder würden Kunden unfreiwillig zu Schwarzfahrern. Und das nicht nur, weil sie zwar bezahlen, aber keinen Fahrschein erhalten, wie es Kreisrätin Angela Feßler selbst schon zweimal erlebt hat.

„Da gibt es Probleme mit einem Subunternehmer“, gestand Jahn ein. Teilweise würden Busfahrer Kunden einfach durchwinken - was auch ein Leser der Lindauer Zeitung bereits berichtet hatte.

Die Ursachen sieht das Landratsamt nach bisherigem Wissen sowohl im Sprachniveau der neuen Fahrer als auch in der „Komplexität der Tarife“. Man arbeite aber intensiv an einer Lösung, versprach der Jurist den Ausschussmitgliedern.