Lindau

Über 150 Lebensmitteltüten gehen an die Tafel

Lindau / Lesedauer: 1 min

Oliver Fischer (links) übergibt symbolisch eine Lebensmitteltüte an Caritas-Geschäftsführer Harald Thomas, der den Spendern im Namen der vielen Tafelkunden herzlich für diese zahlreichen Spenden dankt. (Foto: Caritas Lindau )

Auch in diesem Jahr im November haben sich die Rewe-Märkte in Deutschland unter dem Motto „Gemeinsam Teller füllen“ an ihre Kunden mit der Bitte gewandt, eine Tüte mit Lebensmitteln für fünf Euro zu kaufen und an die örtliche Tafel zu spenden. Im Laufe dieser, seit vierzehn Jahren, erfolgreichen Aktion wurden im Rewe-Markt Fischer 132 und im Rewe Markt Buhmann 59 Tüten gespendet.

Veröffentlicht: 08.12.2023, 16:40 Von: Lindauer Zeitung