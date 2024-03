U13 der Young Islanders zementiert Rang drei

Mit einem weiteren Erfolgserlebnis hat sich die U13 der Young Islanders in die Pause verabschiedet. Im letzten Spiel der Eishockey-Landesliga Bayern siegten die Lindauer beim ERC Sonthofen mit 6:2 und zementierten den dritten Tabellenplatz hinter dem Augsburger EV II und den HC Landsberg Riverkings.

„Ich freue mich über die Entwicklung der Mannschaft in dieser Saison. Auch wenn wir einen schwachen Start hatten und gegen Augsburg und Landsberg noch zu weit weg sind, um unser Spiel konstant über 60 Minuten zu halten, so freue ich mich dennoch über die Fortschritte, die unser Team in dieser Saison gemacht hat“, bewertet Lindaus U13-Trainer Marko Sakic den Saisonverlauf.

Die U11 dee Young Islanders war zum Abschlussturnier wie fast jedes Jahr auf dem Franz-Hannl-Turnier in Dornbirn. Diese Saison wurde Fünf-gegen Fünf auf Großfeld gespielt und mit Siegen gegen Dornbirn und Götzens sowie einer knappen Niederlage gegen die GCK Lions (Nachwuchs des ZSC Lions aus Zürich) zogen die Lindauer ins Halbfinale ein.

Packendes Spiel gegen den EV Füssen

Im Halbfinale wartete dann der Gruppensieger aus der Gruppe B, Illnau-Effretikon, gegen den die Young Islanders jedoch kein gutes Spiel zeigten und folgerichtig verloren. Im Spiel um Platz drei kam es dann zu einem packenden Duell gegen den EV Füssen. Die Lindauer gingen ein paar Minuten vor Schluss in Führung, schenkten das Spiel aber schlussendlich in der letzten Minute noch her: „Über weite Strecken haben wir ein gutes Spiel gezeigt. Etwas schade ist natürlich, dass wir das Spiel um Platz drei kurz vor Schluss noch aus der Hand gegeben haben. Dennoch bin ich auf diese Mannschaft stolz, denn sie hat ihr Maximum rausgeholt“, berichtet Trainer Spencer Eckhardt.

Für die U9 ging es beim Franz-Hannl-Turnier in der Vorrunde gegen die Mannschaften aus Winterthur, Geretsried und die aus der Liga bekannten Celtics aus Türkheim. Gegen Winterthur waren die Lindauer im ersten Spiel noch chancenlos, insbesondere da der Start verschlafen wurde. Gegen Geretsried entwickelte sich ein munteres Spiel, bei dem die jungen Islanders in den letzten Minuten nicht mehr mithalten konnten. Und gegen Türkheim schaffte es Lindau dann, die Performance aufs Eis zu bringen und gewann, um Platz drei der Gruppe einzunehmen. Es folgten zwei Spiele gegen Dornbirn und Prättigau-Herrschaft für die Platzierungen sieben bis neun. In beiden Spielen brachten die Lindauer nicht ihre nötige Leistung aufs Eis, um gewinnen zu können. „Gefühlt waren leider viele Dinge wichtiger für die Spieler, als das Turnier. Um gegen die anderen Mannschaften bestehen zu können, muss man immer seine Topleistung bringen und dies war heute leider bei eigentlich niemandem der Fall. Daraus resultiert dann der neunte Platz“, analysiert Trainer Eckhardt.

Für die U7 ging es zum Saisonabschluss noch zum Learn-to-Play-Turnier nach Hard. Dabei standen wieder einige Neulinge auf dem Feld, sodass es vor allem um die ersten Spielerfahrungen ging. „Wir freuen uns über einen so gelungenen Saisonabschluss, bei dem die Kinder auch noch Medaillen zur Anerkennung ihrer Leistung bekamen“, erklärte Trainer Marko Sakic. „Das war ein richtig schöner Abschluss für unsere Kleinsten. So macht das Coachen richtig Spaß.“