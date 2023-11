U13 der Young Islanders schießt sich in einen Rausch

Die torreichen Spiele der Young Islanders am vergangenen Wochenende sind alle mit einem Punktgewinn für die Lindauer zu Ende gegangen. Die U13 der Young Islanders schoss Pfronten vom Eis, die U17 schwächte sich gegen Ende selbst und musste mit einem Punkt zufrieden sein.

Strafen verhindern ein besseres Ergebnis

Die U17 des EV Lindau hatte in der Landesliga ein spannendes Spiel. Gut eine Woche nach dem Spiel in Königsbrunn traten die Brunnenstädter bei den Young Islanders zum Rückspiel an. Islanders-Trainer Martin Mairitsch bei der 5:6-Niederlage nach Penaltyschießen die beste Saisonleistung seiner Schützlinge gesehen: „Wir haben uns defensiv richtig super reingehängt. Leider waren wir gegen Ende etwas zu undiszipliniert und mussten zweimal in doppelter Unterzahl agieren. Das hat uns die entscheidenden Körner gekostet, das Spiel mit einem Sieg zu beenden“, meinte Mairitsch.

Die U13 der Young Islanders war in der Landesliga erneut zu Hause gefordert. Die Partie gegen Pfronten war sehr einseitig, sie endete 18:1 für Lindau. Nach dem misslungenen Start in die Saison folgten nun drei Siege in Folge: „Wir haben das Spiel komplett an uns reißen können. Mich freut es vor allem, dass bei diesem Spiel alle Spieler aus dem aufgestellten Kader ihre Leistung aufs Eis gebracht haben“, zeigte sich U13-Trainer Marko Sakic zufrieden.

Gute Offensive im Trainingsspiel

Am Sonntagmorgen folgte noch ein Trainingsspiel gegen die U13 aus Feldkirch. „Wir haben einfach angenommen, dass wir auch gegen stärkere Gegner sehr verspielt sein können. Leider haben wir zwei Drittel gebraucht, bis wir defensiv ins Spiel gefunden haben“, meinte Sakic. „Offensiv können wir uns nicht beschweren, es waren schöne Kombinationen dabei.“

Beim U9-Turnier in Ulm traf Lindau auf Burgau, Ravensburg und Ulm. „Beim Turnier in Burgau letzte Woche konnten wir spielerisch ein paar mehr Akzente setzen. Dennoch sind wir den Gegnern bei diesem Level technisch einen Schritt voraus“, sagte Sakic. Am Sonntag folgte noch ein Trainingsturnier der U7 und der U9‐2 in Lustenau. „Wir haben durchgehend Gas gegeben und immer wieder versucht, uns Chancen zu erarbeiten. Insbesondere das Passspiel hat gut funktioniert“, meinte Interimstrainer Marks Olesko.

