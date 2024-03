U11 der Young Islanders feiert die Meisterschaft

Während sich die U15 der Young Islanders noch auf das Endturnier der Landesliga in Weiden vorbereitet, ging es für die U11, U9 und U7 des Eishockey-Oberligisten letzte Mal für die Saison 2023/2024 aufs Eis.

In Senden trat die Lindauer U11 zum letzten Spiel des Bayerischen Eissport-Verbandes der Saison an und beendete dieses wie schon im Hinspiel mit einem deutlichen Sieg. Daraufhin feierten die Young Islanders die Meisterschaft der Gruppe 1 gefeiert. Am Sonntag ging es dann noch zum Saisonabschluss nach Dornbirn. Hier hatte Lindau wiederum das bessere Ende. „Samstag haben wir ein sehr schönes Spiel gesehen, bei dem wir wirklich sehenswerte Kombinationen auf die Eisfläche gebracht haben. Hieran konnten wir am Sonntag anknüpfen. Auch wenn wir nicht ganz so stark gespielt haben wie am Samstag war es ein wirklich würdiger Saisonabschluss“, erklärte Trainer Spencer Eckhardt.

Alles in allem war dies ein sehr versöhnlicher Abschluss. Nachdem man letzte Woche beim Turnier noch verloren hatte, konnte man nun wieder an die starken Leistungen aus der Saison anknüpfen und das Spiel für sich entscheiden. Thomas Rupflin

Für die U9 ging es zum Saisonabschluss ebenso noch mal nach Dornbirn. In einer engen Partie setzten sich die Lindauer durch. „Alles in allem war dies ein sehr versöhnlicher Abschluss. Nachdem man letzte Woche beim Turnier noch verloren hatte, konnte man nun wieder an die starken Leistungen aus der Saison anknüpfen und das Spiel für sich entscheiden“, analysierte Trainer Thomas Rupflin.

Ebenso in Dornbirn absolvierte die U7 der Young Islanders das letzte Spiel. Nachdem sie zuletzt viele Learn-to-Play-Turniere mit gemischten Mannschaften gespielt hatten, traten sie in diesem Spiel mal wieder als Lindauer Team gegen einen Gegner an. „Auch wenn wir heute vom Ergebnis her unterlegen waren, so konnten wir dennoch viel wertvolle Spielerfahrung für unsere Jüngsten sammeln. Zu sehen mit wie viel Freude sie bei den Spielen dabei sind, ist einfach nur schön“, sagte Eckhardt.