Lindau

„Typische“ Frauenarbeitsplätze gingen verloren

Lindau / Lesedauer: 3 min

Blick über den Köchlinweiher auf das ehemals älteste Gebäude der Lindau-Reutiner „Köchlinfabrik“ Reichart im Juli 1999. (Foto: Karl Schweizer )

Ab den 1980er-Jahren erreichte der massive Strukturwandel auf dem Welttextilmarkt auch die Verkleinerung und anschließende Schließung der verbliebenen drei größeren Textilfabriken in Lindau, insbesondere nach der Nichtverlängerung des bisher vor Billigstimporten schützenden Welttextilabkommens 1994. 1996 Blum & Koniarski an der Von Behring Straße (heute unter anderem Club Vaudeville), 1998 die Firma Kunert in Lindau-Zech (heute Kunert-Areal) und 1999 die Textilfärberei und Stoffdruckerei mit Appretur Reichart am Reutiner Köchlinweiher.