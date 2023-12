Lindau

„Two Pianos“

Lindau

Die ungarische Pianistin Adrienne Soós und ihr Schweizer Partner Ivo Haag tretten am 17. Januar in Lindau auf. (Foto: Irene Zandel )

Beim Studium an der Franz-Liszt-Akademie in Budapest haben sie sich kennengelernt: Die ungarische Pianistin Adrienne Soós und ihr Schweizer Partner Ivo Haag. Sie pflegen das vierhändige Spiel ebenso wie das an zwei Instrumenten, sie verstehen es, ganze Orchesterpartituren am Klavier darzustellen und sie vergeben Auftragskompositionen.

Veröffentlicht: 28.12.2023