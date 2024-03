TV-Noir-Moderator im Kleinen Zeughaus

Der Musiker und Moderator Tex, besser bekannt als das Herzstück der Kultsendung TV Noir, kündigt eine ausgedehnte Clubtour durch Deutschland für April 2024 an. Nach einer Serie intimer Hauskonzerte und einer Leonard-Cohen- ribut-Tour im vergangenen Jahr präsentiert Tex nun sein eigenes, vielschichtiges Programm. Dabei macht er auch im Kleinen Zeughaus in Lindau Station, teilt der Verein Zeughaus Lindau mit. Am Sonntag, 14. April, bringt Tex von leisen Tönen bis zu kraftvollen Balladen das gesamte Spektrum seiner musikalischen Palette auf die Bühne. Seine Setlist ist so vielfältig wie sein Charakter - mal heiter, mal melancholisch Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19.15 Uhr. Karten zum Preis von 23 Euro (ermäßigt 19 Euro) sind erhältlich an der Theaterkasse Lindau, im Lindaupark, an jeder Reservix-Vorverkaufsstelle sowie unter www.zeughaus-lindau.de