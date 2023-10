Mehr als zehn Geschäfte auf der Insel schließen oder haben schon zu. Einige Einzelhändler fühlen sich von der Verwaltung zu wenig unterstützt. Die Sprecherin der Stadt findet, dass die Verwaltung bereits viel für den Einzelhandel tut ‐ hat aber auch Vorschläge.

Der Gea-Laden am Paradiesplatz, das Modegeschäft Biedermann in der Cramergasse oder das Einrichtungshaus Böhm in der Maximilianstraße: Die Liste der Einzelhändler, die die Insel verlassen, ist lang. Die Gründe sind vielseitig: Manche finden keine Nachfolger, für andere lohnt sich das Geschäft einfach nicht mehr.

Viele Händler wünschen sich außerdem mehr Unterstützung von der Verwaltung, andere sprechen sogar davon, Steine in den Weg gelegt zu bekommen.

Diesen Vorwurf kann die Verwaltung offenbar nicht nachvollziehen. „Die Stadt unternimmt einiges, um die Insel zu beleben und die Menschen aus der Stadt und der Region anzuziehen“, schreibt die Sprecherin, Bettina Wind. Für ihre Antwort hat sie sich viel Zeit gelassen. Die Anfrage der LZ beantwortete sie erst nach knapp einer Woche.

Ausschuss lehnt Wirtschaftsförderer ab

Als Beispiele für Veranstaltungen auf der Insel zählt Wind die Andy-Warhol-Ausstellung, den Dreiländer-Marathon, die Hafenweihnacht, den Jahrmarkt, den Abendmarkt, die verkaufsoffenen Sonntage und die Seglertage zur Rund-Um auf. Dass die lange Einkaufsnacht in diesem Jahr nicht stattgefunden hat, lässt sie unerwähnt.

Dass man bei einer Stelle für einen „Wirtschaftsförderer“ noch nicht weiter ist, liege am Bauausschuss. Dem habe die Verwaltung im Sommer vorgeschlagen, mit den Vorbereitungen für die Stelle zu beginnen, schreibt Bettina Wind. Das Bauamt habe aufgezeigt, dass man auch Fördermittel beantragen könne. Der Ausschuss habe aber dagegen gestimmt. Laut Protokoll der Sitzung ging die Abstimmung mit sechs zu sechs Stimmen knapp aus.

Ein Bindeglied zwischen Händlern und Verwaltung/Politik wünscht sich auch der Verband „Zukunft Insel“, bei dem laut des Vorsitzenden Yassine Douar 80 Prozent der Inselhändler Mitglied sind.

Douar sieht die Politik und Verwaltung in der Verantwortung, sich um eine Zukunft für den Einzelhandel und die Insel zu kümmern.

Verwaltung möchte langen Donnerstag einführen

Die Abhängigkeit von dem Tourismus und den Sommermonaten müsse weniger werden, schreibt Sprecherin Wind. Sie findet: „Gute Chancen haben dabei die Geschäfte, die ein individuelles Sortiment anbieten und zum Stöbern einladen.“

Aber was möchte die Verwaltung tun? Der Abendmarkt zeige, dass Lindauer sich „gerne zum Bummeln und Verweilen verführen lassen“, schreibt Wind. In Anlehnung daran könne ein „langer Donnerstag oder Samstag“ mit langen Öffnungszeiten sowie Getränken und Snacks in den Geschäften angeboten werden. So könne man Menschen aus der Region anziehen.