TSV Lindau überzeugt in der Fremde

In der Handball-Bezirksklasse haben die Lindauer das Spiel bei der SG Burlafingen/Ulm klar dominiert und auswärts souverän mit 36:20 (19:7) gewonnen. Damit hatte am Samstag in der Sporthalle 1 beim Schulzentrum in Neu Ulm/Pfuhl niemand gerechnet.

„Wir haben es uns komplizierter vorgestellt“, gab TSV-Kapitän Alexander Haller selbst erstaunt zu. Vor 55 Zuschauern kassierten die Handballer der SG Burlafingen eine klare Niederlage in der Bezirksklasse gegen die Inselstädter. Nach dem 36:20 waren die Lindauer Handballer selbst überrascht, dass Burlafingen, die sehr erfolgreich in die Rückrunde gestartet waren, ihnen so wenig entgegenzusetzen hatte.

Lindau kommt mit einer Leichtigkeit zu Toren

Bereits nach 20 Minuten wechselte der TSV beim Spielstand von 13:7 die erste Rückraumreihe aus, inklusive Robert Broszio, der bis dato bereits mit sieben Toren zum Ergebnis beigetragen hatte. Broszio konnte danach entspannt das Spiel auf der Bank verfolgen. „Dann kam Bernado, der seine Sache außerordentlich gut gemacht hat“, lobte Haller. So auch Stausberg, der mit neun Treffern bester Torschütze der Begegnung war.

Sie haben es nicht geschafft, unseren Kreisläufer zu decken. TSV-Kapitän Alexander Haller

13 Tore Vorsprung waren es zur Halbzeit, bis zum Abpfiff erhöhte der TSV den Abstand auf 16 Treffer. „Sie haben es nicht geschafft, unseren Kreisläufer zu decken, ohne die Rückraumspieler zu vernachlässigen“, analysierte Haller das Spiel und konnte selbst nicht glauben, mit welcher Leichtigkeit sein Team sich gegen die Tabellenzehnten behaupten konnte. „Es war eigentlich in allen Belangen so, wie wir es uns nicht vorgestellt hatten“, sagte der Kapitän des Tabellenvierten der Bezirksklasse.

TSV-Frauen rutschen Richtung Abstiegszone

Ein Umstand, mit dem beim nächsten Heimspiel gegen Bregenz II am Samstag (20 Uhr) in der Dreifachturnhalle wahrscheinlich nicht zu rechnen ist. Der Spitzenreiter hat das Potenzial, die lange Heimsiegserie der Lindauer zu beenden. Haller rechnet mit einem Kracherspiel, bei welchem „wir alles geben müssen, damit wir die Heimserie halten können“.

Ohne Training kann man nicht besser werden. Haller über das Frauenteam des TSV

Äußerst enttäuscht war der Lindauer Kapitän über das Kreisligaspiel der TSV-Damen in der Bodenseesporthalle in Friedrichshafen gegen die HSG Friedrichshafen-Fischbach. Er selbst war als Trainer verhindert, Ludwig Plieninger hatte als Co-Trainer im Derby die Verantwortung. „Das war leider sehr, sehr deutlich“, meinte Haller zur 17:32-Niederlage, die sich schon zur Halbzeit (7:17) abgezeichnet hatte. Als Trainer befürchtet er, dass die sechstplatzierten Lindauerinnen in den Tabellenkeller rutschen.

Mit 9:13 Punkten ist der Abstand zum unteren Tabellennachbarn (TSG Leutkirch, 8:12) geschrumpft. Ein Umstand, der für Haller alarmierend ist: „Es punkten Mannschaften hinter uns und wir nicht. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht überholt werden.“ Zwei Wochen haben die Frauen jetzt Zeit, um sich auf die nächste Begegnung beim Schlusslicht SV Bad Buchau II vorzubereiten. „Jetzt können wir immerhin zwei Wochen trainieren. Hoffentlich mit hoher Trainingsbeteiligung, denn ohne Training kann man nicht besser werden“, meint Haller. Den Fokus legt er auf mehr Konstanz im Spiel.

Die Torschützen in der Statistik

Für die Männer des TSV spielten: Weiher, Ellermann; Stausberg (9 Tore), Broszio (7, 3/3), Haller (6, 5 Siebenmeter/3 Tore), Bernado (4), Gauger (3), Brombeis (3, 1/1), Hadrich (2), Wiedrich (1), Grübel (1), Bräu, Miller.

Für die Frauen des TSV spielten: Stubner; Leibrecht (3, 1/1), Heuchert 3 (1/1), Stocker (3, 1/0), Schneider (2, 3/2), Paust (2), Nader (2, 1/1), Priebe (1), Apolozan (1, 1/1), Bernhardt (1/0).