TSV Lindau spielt weiter in der Landesliga

Der TSV Lindau hat in der Faustball–Sommersaison die Vizemeisterschaft in der Landesliga Süd erreicht. Mit 19:9 Punkten platzierten sich die Lindauer direkt hinter dem verlustpunktfreien Meister TSV Illertissen. Somit durfte sich das Team Hoffnungen auf den Aufstieg in die Verbandsliga machen, aber am Ende wurde es nichts.

Es richtete sich der Blick in die nächsthöheren Ligen, denn je nach Leistung der schwäbischen Mannschaften in der Bundesliga gibt es einen Nachrückerplatz in die Verbandsliga — diesen hätten die beiden Zweiten aus den Landesligen Nord und Süd ausgespielt. „Aber dazu sollte es in diesem Jahr nicht kommen. Aus der 2. Bundesliga steigen dieses Jahr zwei Mannschaften aus Schwaben ab, sodass die Plätze in den oberen Ligen bereits vergeben sind“, berichtet Felix Reischl, Faustball–Abteilungsleiter des TSV Lindau.

Souveräner Sieg zum Saisonabschluss

Dennoch freue sich der TSV über eine starke Saisonleistung. Die Lindauer haben sich für das Saisonfinale in Heuchlingen aber eine sehr gute Ausgangsposition erspielt und da auch den zweiten Platz eingetütet. Wenngleich der TSV einen durchwachsenen letzten Spieltag erlebte. Schon im ersten Spiel hätten die Lindauer die Vizemeisterschaft klarmachen können, doch gegen den direkten Konkurrenten TV Heuchlingen unterlag der TSV mit 0:3 (8:11, 8:11, 7:11). „Vor heimischem Publikum spielte Heuchlingen von Anfang an stark auf. Wir hatten große Mühen, die starken Angriffe des Gegners zu parieren. Und so entwickelte sich ein starker Schlagabtausch von ebenbürtigen Mannschaften“, analysierte Reischl. Zum Ende des ersten Satzes gelangen Heuchlingen drei wichtige Bälle zum Satzgewinn Nummer 1. Im zweiten Satz verspielten die Lindauer einen Drei–Punkte–Vorsprung und auch im dritten Satz war für den TSV nichts zu holen.

Gegen die Reserve der Heuchlinger spielte Lindau mit konzentrierten Spielzügen die Sätze souverän durch und Heuchlingen 2 wurde klar in drei Sätzen mit 3:0 (11:5, 11:7, 11:7) geschlagen. In der Abschlusstabelle verwies Lindau aufgrund des besseren Satzverhältnisses Heuchlingen auf den dritten Platz.

Zwei Turniere im September

Zum Abschluss der Feldsaison stehen für Lindau noch zwei Turniere an. In Wasserburg versuchen die Grünhemden Anfang September den dritten Turniersieg in Folge zu holen. Ende September geht es für den TSV dann noch nach Südtirol. In Bozen warten hochkarätige Mannschaften aus Italien und Österreich auf die Lindauer Faustballer.