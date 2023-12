TSV Lindau mit unnötigem Punktverlust

Die Faustballer des TSV Lindau haben bei ihrem ersten Heimspieltag der laufenden Landesligasaison eine durchwachsene Leistung gezeigt. Nichtsdestotrotz sprangen am Sonntag gegen die direkte Konkurrenz vier Punkte raus.

Lindau legte zunächst einen eindrucksvollen Auftakt gegen den TSV Allmendingen hin. Die Gastgeber ließen den Tabellenzweiten nicht ins Spiel kommen und gewannen den ersten Satz klar mit 11:2. Auch der zweite Satz ging deutlich an die Hausherren (11:6). Im dritten Satz riss dann aber plötzlich der Faden ab. Die Inselstädter spielten unkonzentriert und machten unnötige Leichtsinnsfehler. Dadurch baute der TSV den Gegner auf und verlor die Sätze drei und vier mit 8:11. Die Partie endete damit 2:2.

Einbruch im dritten Satz

Gleich im Anschluss traten die Lindauer gegen den TV Heuchlingen II an, der dem favorisierten TV Veringendorf ein Unentschieden abrang. Die Aufgabe sollte daher nicht leichter werden. Aber die Unsicherheit aus den zwei vorangegangenen Sätzen gegen Allmendingen war verflogen und so wurden die beiden ersten Sätze klar mit 11:6 gewonnen. Allerdings kam wieder einmal der Einbruch in Satz drei und so verloren die Lindauer den Satz mit 8:11. Im vierten Satz nahmen die Inselstädter beim Stand von 6:6 eine Auszeit, um sich zu sammeln. Neu formiert spielten die Lindauer wie ausgewechselt und siegten ohne weiteren Ballverlust mit 11:6. Die Partie entschied Lindau somit mit 3:1 für sich.

Mit den drei zusätzlichen Punkten auf dem Konto verteidigte Lindau den vierten Tabellenplatz. Bereits am kommenden Sonntag stehen in Denkendorf die Partien gegen Gastgeber Denkendorf, Oberlenningen und Veringendorf an. Über das Erreichen der Saisonziele freuten sich am vergangenen Sonntag in der Sporthalle Lenningen dank makelloser Bilanz der VfB Friedrichshafen I (Meisterschaft) und der VfB Friedrichshafen II (Klassenerhalt).