TSV Lindau legt den Grundstein für den Aufstieg

Für das Landesliga–Saisonfinale am kommenden Sonntag auf der Sportanlage Heuchlingen (10 Uhr) haben sich die Faustballer des TSV Lindau eine blendende Ausgangslage geschaffen. Nach zwei Siegen am vorletzten Spieltag in Allmendingen haben die Lindauer den zweiten Platz in der eigenen Hand.

Zwei Spiele, zwei Siege

Zwar reiste Lindau am vergangenen Sonntag verletzungs– und krankheitsbedingt ohne ihre Stammverteidigung nach Allmendingen, aber das Vertrauen in die Ersatzspieler war groß. Und sie rechtfertigten dieses Vertrauen auch. Bei anfangs noch nassen Platzverhältnissen war die Ersatzverteidigung noch etwas unsicher bei der Ballannahme — einige unnötige Abwehrfehler waren die Folge. Aber auch der SV Oberböhringen hatte mit dem druckvollen Angriffsspiel der Lindauer seine Schwierigkeiten. Die Fünf vom See kamen immer besser ins Spiel und setzten den Gegner zunehmend unter Druck. Nach zwei umkämpften Sätzen behielten die Lindauer stets die Oberhand (15:13, 12:10). Im dritten Satz legte Oberböhringen etwas zu und Lindau geriet ins Wanken, was den Satz kostete (6:11). Lindau stellte im Angriff um und fand wieder ins Spiel zurück. Nach einem 11:3 im vierten Satz stand der 3:1–Sieg fest.

Auch im zweiten Spiel gegen Gastgeber TSV Allmendingen brachten die Insulaner ihre ganze Klasse aufs Feld und siegten klar mit 3:0 (11:8, 11:8, 11:7). Die Freude war groß, da der erste Verfolger TV Heuchlingen in der Vorwoche gegen den schon feststehenden Meister TSV Illertissen Punkte ließ. So haben die Grünen am letzten Spieltag mit zwei Punkten Vorsprung den Aufstieg selbst in der Hand, denn es geht gegen den direkten Verfolger aus Heuchlingen.