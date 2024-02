TSV Lindau in Hochform

Wenn's läuft, dann läuft's - das trifft momentan auf die Situation des TSV Lindau zu. Die Inselstädter sind schon seit sieben Spielen in der Handball-Bezirksklasse ungeschlagen und treten vor allem zu Hause bärenstark auf. Am eigenen Leib erfahren musste das am vergangenen Samstag der TV Gerhausen II. Über 100 Zuschauer wurden in der Dreifachturnhalle Zeuge eines nie gefährdeten TSV-Erfolges. Das 32:23 (14:9) gegen den Bezirksliga-Absteiger war zugleich der zwölfte Heimsieg in Folge.

Robert Broszio verletzt sich an der Hand

„Wir haben ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, aber ab der fünften Minute lief es ganz gut“, sagte der Lindauer Kapitän Alexander Haller. Mit sechs Toren Vorsprung ging es in die Pause. Und auch nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Gastgeber weiterhin fokussiert mit einer starken Präsenz, obwohl das Spiel für Robert Broszio ab der 35. Minute wegen einer Verletzung an der rechten Hand beendet war. In einer eigentlich harmlosen Abwehrsituation kugelte sich Rückraumspieler Broszio den Finger aus. Ein bitterer Moment, denn Broszio war ebenfalls wegen einer Handverletzung nach längerer Pause gerade mal im dritten Spiel wieder im Einsatz. Trotz Schockmoment hielt der TSV das Niveau aufrecht. „Es war wichtig, dass wir weiter konzentriert in der Abwehr zugegriffen haben und vorne auch gegen jedes Abwehrmodell von Gerhausen eine Antwort gehabt haben. Das war der Schlüssel“, meinte Haller. Nicht zuletzt scheiterten die Gäste auch an der herausragenden Leistung von Torhüter Jens Ellermann, der bis zur 50. Minute mit 17 Paraden glänzte.

Gerhausens Trainer Bastian Gassebner nahm die Niederlage gelassen hin. „Es ist bei uns ein Riesenmanko. Daheim haben wir alles gewonnen bis auf ein Spiel und auswärts alles verloren“, so Gassebner, der aber auch das Spiel ohne Harz ins Feld führte und den Ausfall von gleich vier Stammspielern.

Der Klassenerhalt sollte beim TSV Lindau nun kein Thema mehr werden. Mit Blick auf die Form und die Heimstärke scheint es sogar so, als sei der Aufsteiger in der Lage, um die Spitzenplätze mitzumischen. Aktuell rangieren die Inselstädter in der Bezirksklasse auf dem vierten Tabellenrang. Nach einer dreiwöchigen Pause gastieren die Lindauer am Samstag, 24. Februar, 20 Uhr bei der SG Burlafingen/Ulm.

Lindauer Handballerinnen schlagen den Spitzenreiter

Vor dem Spiel der Männer betreute Haller zusammen mit Ludwig Plieninger als Trainer die Lindauer Kreisliga-Handballerinnen gegen Spitzenreiter HSG Lindenberg-Isny. Obwohl sich die TSV-Frauen mit 32:31 (19:14) als Sechstplatzierte gegen den Primus behaupteten, sprach Haller von „der Abwärtsspirale des Grauens“. Gemeint war damit die zweite Halbzeit, als die Lindauerinnen nach der 24:15-Führung in der 37. Minute ähnlich wie schon eine Woche zuvor gegen TV Weingarten III den Faden verloren und die Gäste wieder auf Augenhöhe mit 27:27 (53.), 29:29 (55.) und 30:30 (57.) kamen. „Da sich wieder rauszuarbeiten ist wirklich schwer und in dem Fall bemerkenswert, weil wir wieder zwei Tore in Führung gegangen sind. Dieser Vorsprung hat dann gereicht“, meinte Haller nach dem knappen Sieg erleichtert.

Zeit für Regeneration haben die Lindauer Handballerinnen jetzt bis zum Derby am 24. Februar (18 Uhr) bei der HSG Friedrichshafen-Fischbach II.

Das Personal:

Für die Männer des TSV Lindau spielten: Weiher, Ellermann (Tor); Haller (3 Tore, 2 Siebenmeter/1 Tor), Hadrich (1), Gauger (7), Rutschke, Wiedrich (2), Miranda Bernado (1), Grübel (2), Stausberg (4), Broszio (3, 1/1), Miller (2), Brombeis (5).

Für die Frauen des TSV Lindau spielten: Plieninger, Richter, Stubner, Caeiro, F. Bernhardt, Guetinger, Schneider (6, 4/3), Leibrecht (2), Priebe (5), Heuchert (3), Paust (4), Lützelberger (5, 1/0), L. Bernhardt (1), Luccerini (6, 3/3).