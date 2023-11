TSV Lindau hofft auf Zählbares in Vogt

Die Handballer des TSV Lindauer wollen endlich mit Punkten im Gepäck von einem Auswärtsspiel zurückkommen. Deshalb haben sie unter anderem auch die spielfreie Zeit der vergangenen zehn Tage genutzt, um ihren nächsten Gegner in der Bezirksklasse einen Besuch abzustatten. Vergangenen Samstag wurden die Lindauer Zeuge, wie der HCL Vogt gegen die SG Ailingen-Kluftern mit 24:18 (12:5) gewann und damit den ersten Saisonsieg schaffte. Am Samstag (18 Uhr/Allgäutorhalle) sind die Lindauer zu Gast in Vogt.

Bis dahin gab es für den HCL Vogt, Absteiger aus der Bezirksliga, in fünf Spielen zwei Niederlagen und zwei Unentschieden gegen den TSV Blaustein II und die MTG Wangen III. Die Bilanz der Lindauer in der noch jungen Saison in der Bezirksklasse sieht im Vergleich zu Vogt durch die Heimstärke besser aus: Drei Siege und vier Niederlagen stehen beim TSV zu Buche. Wobei die Inselstädter eine Niederlage Anfang Oktober kampflos durch die kurzfristige Absage beim TV Gerhausen II hinnehmen mussten.

Einige Ausfälle im Lindauer Kader

Ein Spaziergang wird es am Samstag in Vogt laut der Einschätzung des Lindauer Kapitäns Alexander Haller nicht werden: „Da müssen wir schon alles geben, um ein oder zwei Punkte mitzunehmen.“ Er bleibt aber optimistisch: „Es ist auf jeden Fall möglich, wenn jeder seine Leistung abruft wie bei den Heimspielen. Dann können wir auf jeden Fall Punkte mitnehmen.“ Ein Vorteil in Vogt ist für die Inselstädter mit Sicherheit das gewohnte harzfreie Spiel in der Allgäutorhalle.

Entscheidender wird am Samstag aber sein, wer dabei sein kann. Der TSV ist in dieser Saison trotz großem Kader verletzungs- und krankheitsbedingt von Ausfällen gebeutelt. So fehlten an Allerheiligen bei der 15:25-Niederlage bei Blaustein II wichtige Spieler wie Julian Gauger und Robert Broszio im Rückraum, Norbert Knechtel im Kreis und Justus Klemens auf der Außenposition. Langfristig können die Lindauer weder mit Felix Rutschke noch mit Ludwig Plieninger rechnen. Für Samstag ist aber Licht am Horizont. „Bei Robert sieht es ganz gut aus, bei Julian müssen wir noch schauen“, sagt der Kapitän und ist zuversichtlich, dass auch Knechtel wieder auf dem Feld stehen wird: „Mit ihm bekommen wir in der Abwehr wieder mehr Stabilität. Er ist gerade im Mittelblock eine erfahrene Stütze.“ Die Hoffnung ist groß, dass auch Justus Klemens wieder auf dem Damm ist. Ob Zugang Jens Ellermann im Tor dabei sein wird, bleibt fraglich, aber die Lindauer sind inzwischen mit vier Torhütern im Kader gut aufgestellt.

Mit den gleichen personellen Problemen kämpfen aktuell auch die Lindauer Spielerinnen. Sie treten am Samstag (18 Uhr) zu Hause in der Kreisliga gegen die Reserve des SV Bad Buchau an. „Wir müssen wahrscheinlich auf unsere F30 zurückgreifen. Bei den Damen ist verletzungs- und krankheitsbedingt gerade der Wurm drin“, bestätigt Haller, der die TSV-Damen mit Ludwig Plieninger trainiert.