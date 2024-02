TSV Lindau erwartet schweres Auswärtsspiel

Die Handballer des TSV Lindau treffen am Samstag (20 Uhr) in der Bezirksklasse auswärts auf die SG Burlafingen. Erwartet wird ein Duell auf Augenhöhe. Die Lindauer Handballerinnen wollen bei der HSG Friedrichshafen-Fischbach punkten.

Die Bilanz der Lindauer Handballer in der Bezirksklasse kann sich sehen lassen. Seit sieben Spielen sind sie ungeschlagen und zu Hause ein Bollwerk. Die letzte Heimniederlage liegt schon fast zwei Jahre zurück. Momentan stehen sie auf einem sicheren vierten Tabellenplatz. Nach drei Wochen Pause geht es am Samstag zum Tabellenzehnten nach Neu-Ulm.

Zwei Siege gegen Topteams der Bezirksklasse

„Gegen Burlafingen waren es bisher immer hart umkämpfte Spiele. Immer fair, aber immer auch knapp“, erinnert sich TSV-Kapitän Alexander Haller. Burlafingen präsentiert sich bisher in der Rückrunde extrem stark. In zwei Heimspielen besiegten die SG den TSV Blaustein II mit 35:29 und die TSG Ehingen mit 32:29. Beide Mannschaften stehen weit oben auf Platz zwei und drei in der Tabelle. „Am Anfang hatte Burlafingen noch Schwierigkeiten, aber inzwischen haben sie sich wieder gefangen“, bestätigt Haller.

Aktuell arbeiten die Inselstädter unter der prominenten Regie von HSG Konstanz-Trainer Jörg Lützelberger weiterhin vor allem an der Abwehr. Für Haller war die Abwehrleistung in der Hinrunde gegen Burlafingen (28:26) zufriedenstellend: „26 Gegentore sind völlig okay. Also haben wir da schon gut verteidigt.“

Lindaus Spielerinnen sind in Friedrichshafen gefordert

Kaderprobleme wird es am Samstag nicht geben, wenn auch einige Spieler angeschlagen sind und Linksaußen Justus Klemens wegen einer Knieverletzung ausfallen wird. Burlafingen muss auf jeden Fall wieder mit dem Torgaranten Robert Broszio im Lindauer Rückraum rechnen, dessen Hand inzwischen verheilt ist.

Die Damen des TSV Lindau erwartet in der Kreisliga eine ähnliche Situation wie die Herren. Bei ihnen ist um 18 Uhr Anpfiff in der Bodenseesporthalle in Friedrichshafen gegen die HSG Friedrichshafen-Fischbach. Die drittplatzierte HSG bestritt den Rückrundenauftakt gegen den TV Weingarten II zu Hause erfolgreich mit 30:25. „Bei der HSG hat sich einiges im Kader getan. Inzwischen sind sie auf jeden Fall auf dem aufsteigenden Ast. Das wird eine Aufgabe werden, aber keine unlösbare“, meint Haller, der am Samstag in Friedrichshafen von Co-Trainer Ludwig Plieninger vertreten wird.

Die Damen wollen punkten, denn mit Platz sechs in der Kreisliga kann der Tabellenkeller schnell sehr nahekommen. Chancen haben die Lindauerinnen allemal, denn in der Hinrunde dominierten sie die HSG und siegten mit 30:11 (14:5). „Wir sollten schon dran bleiben und Punkte holen. Auch auswärts, denn bisher waren es nur zwei gegen die TSG Leutkirch“, wünscht sich Haller.