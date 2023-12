TSV Lindau bleibt zu Hause eine Macht

Mit 40:20 (22:10) vor über 100 Zuschauern in der Dreifachturnhalle hatten die Bezirksklasse-Handballer des TSV Lindau bereits vor dem Seitenwechsel den Sieg gegen die zweitplatzierte TSG Ehingen in der Tasche. Damit ist ihre makellose Bilanz zu Hause am Samstagabend um einen Sieg reicher geworden. Die letzte Heimniederlage mussten die Inselstädter im April 2022 hinnehmen. „Wir wussten schon, dass wir heimstark sind und eine Chance haben, aber wir haben nicht gedacht, dass es so ausgeht“, sagte Robert Broszio, der aufgrund seiner Handverletzung momentan als Trainer Verantwortung übernimmt.

Angriff und Verteidigung in toller Form

Im Gegensatz zur TSG liefen die Inselstädter im Angriff und in der Verteidigung zur Hochform auf. Nach Anpfiff hielten die Gäste noch mit, aber dann riss der Faden bei Ehingen. Trainer Marco Gegic war ratlos: „Die ersten fünf Minuten war es noch okay, aber dann war eigentlich alles schlecht. Wir sind einfach nicht ins Spiel reingekommen. Ich kenne meine Mannschaft so nicht.“

Nach dem 4:4-Ausgleich von Julian Gauger (5.) waren die Gastgeber nicht mehr zu bremsen. „Überragend verteidigt von uns. Jens (Jens Ellermann, Anm. d. Red.) im Tor enorm und offensiv machen es die Jungen einfach richtig gut. Es war eine richtig gute Mannschaftsleistung. Jeder hat einen guten Tag erwischt“, brachte es Broszio auf den Punkt. Torhüter Ellermann trieb das Gegic-Team mit acht Paraden in den ersten 30 Minuten zur Verzweiflung. Das ermöglichte eine 22:10-Halbzeitführung, und auch in der zweiten Hälfte ließen die Lindauer dem gegnerischen Topteam nicht den Hauch einer Chance. Bester Torschütze der Begegnung war Julian Gauger mit acht Treffern. Auch Neuzugang Simon Stausberg trug sich mit fünf Treffern in die Torschützenliste ein. „Man hat gemerkt, dass er angekommen ist. Er hat auch ein super Spiel gemacht. Aber das trifft auf alle zu“, meinte Broszio.

Lindau verbessert sich auf Rang fünf

Ein Trost für die TSG nach ihrer 20:40-Niederlage war es, dass sie dennoch auf Platz zwei in der Handball-Bezirksklasse hinter Bregenz Handball II zum Jahresende bleiben. „Wir werden das Spiel analysieren und weiter kämpfen“, betonte Gegic nach der dritten Niederlage in Folge.

Der TSV Lindau verbesserte sich derweil auf den fünften Tabellenplatz. „Wir sind vollkommen im Soll. Die letzten vier Spiele sind wir ungeschlagen. Wenn uns das jemand vorher gesagt hätte, hätten wir es genommen“, sagte Broszio zufrieden. Vor allem vor dem Hintergrund, welches Potenzial im Lindauer Kader am Samstag nicht auf dem Feld stand. Gabriel Sechser war terminlich verhindert. Simon Wiedrich will nach seiner langen Verletzungspause in der Rückrunde als Kreisläufer wieder aktiv dabei sein. Felix Rutschke ist genesen und trainiert bereits wieder mit den Lindauern und Broszio will ebenfalls zurück aufs Feld. „Es macht schon mehr Spaß zu spielen, als draußen zu stehen“, erklärte er und spekulierte damit, dass er spätestens Mitte Februar wieder im Rückraum einsatzbereit ist.

Ohne Training ist nur die Woche zwischen Weihnachten und Neujahr geplant. Danach starten die Lindauer Handballer sofort mit der Vorbereitung auf die Rückrunde. Auftakt ist am Samstag, 20. Januar, um 20 Uhr in der Dreifachturnhalle gegen die TSG Söflingen III. Es soll gegen Söflingen der elfte Heimsieg in Serie herausspringen, denn „da haben wir noch eine Rechnung offen“, so Broszio.

Für den TSV Lindau spielten: Weiher, Ellermann (im Tor); Haller (3 Tore, 1 Siebenmeter/1 Tor), Bräu (5), Knechtel, Gauger (8), Klemens (2), Miranda Bernado (6), Grübel (5), Stausberg (5), Miller (2), J. Brombeis (4).