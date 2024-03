Abermals haben die Handballer des TSV Lindau ihre beeindruckende Heimstärke unter Beweis gestellt. Zum 13. Mal in Serie sicherten sich die Inselstädter am vergangenen Samstag in der Dreifachturnhalle alle Punkte.

Es war richtig Alarm in der Halle. Lindaus Kapitän Alexander Haller war beeindruckt

Diesmal war der Sieg besonders beachtlich: Zu Hause schlug der Aufsteiger vor außergewöhnlich vielen Zuschauern den Tabellenführer der Handball-Bezirksklasse, Bregenz II, mit 31:25 (16:13). „Es war richtig, richtig Alarm in der Halle und es hat Spaß gemacht, vor so einer beeindruckenden Kulisse mal wieder zu spielen“, meinte TSV-Kapitän Alexander Haller.

Lindau bleibt in der Rückrunde ungeschlagen

Das Publikum bekam etwas geboten. In 16 Spieltagen musste Bregenz bisher nur gegen die MTG Wangen III und der TSG Leutkirch Punkte liegen lassen. „Es war wirklich eine geschlossene gute Leistung von allen“, lobte Haller. Die Inselstädter gingen mit drei Toren Vorsprung in die Pause und setzten auch nach dem Gang in die Kabine ihr Spiel konzentriert fort. Aber die Festspielstädter gaben nach der 25:18-Führung (44.) Lindaus bei Weitem nicht auf.

Es gelang ihnen, die Distanz zu den Gastgebern auf vier Tore Differenz zu reduzieren. „Wir haben es geschafft, dass sie nicht mehr ins Spiel zurückkommen. Das hätte bei der spielerischen Klasse der Mannschaft gefährlich werden können“, betonte Haller. Mit dem 31:25-Sieg machte der TSV nicht nur seinen 13. Heimsieg in Serie perfekt, sondern bleibt dadurch auch in der laufenden Rückrunde weiterhin ungeschlagen.

Die Favoritenstellung muss man erst mal bestätigen. Haller vor dem Duell bei Ailingen-Kluftern

Die Taktik der Lindauer ging auf: „Es war unser Ziel, dass wir nur Würfe zulassen, die haltbar sind. Also möglichst weit weg. Die hat Thomas (Thomas Brombeis, Anm. d. Red.) dann auch gehalten“, so Haller, der die Torwartleistung erfahrenen Akteurs besonders hervorhob. Er präsentierte sich auch bei den Strafwürfen des Gegners stark: Bregenz verwandelte nur vier der acht Siebenmeter. Die starke Abwehrleistung der Lindauer zeichnete das Spiel für Haller aus. Außerdem gelangen den Gastgebern viele „einfache Tore über schnelle Angriffe im Konter über die erste Welle“.

Gutes Training zahlt sich aus

Der Erfolg der Lindauer in der Rückrunde ist auch ein Resultat vom Training mit einem vollem Kader. Unter der Regie des ehemaligen Bundesligaspielers Jörg Lützelberger wurde auch in der Woche davor trainiert. Der scheidende Trainer des Drittliga-Spitzenreiters HSG Konstanz war wieder selbst vor Ort in der Dreifachturnhalle und brachte die Lindauer im letzten Training auf Kurs, bestätigte Haller: „Am Donnerstag wussten wir, wenn wir so am Samstag spielen, gewinnen wir.“

Trotz des dritten Sieges in Folge bleibt der TSV erst einmal auf Platz vier in der Tabelle, aber der Abstand zum oberen Tabellenbereich schmilzt. Mit zwei Punkten mehr stehen der TSV Blaustein II und die TSG Ehingen momentan vor Lindau in der Bezirksklasse. Zu Gast bei der SG Ailingen-Kluftern (Samstag, 18 Uhr) gilt der TSV Lindau durch seine Erfolgsbilanz in der Rückrunde vermutlich als Siegesanwärter. „Klar müssen wir selbstbewusst in die Partie gehen, aber die Favoritenrolle muss man auch erst mal bestätigen“, meint Kapitän Haller, der vor dem Spiel Demut walten lassen will.

TSV-Spielerinnen stehen vor einem Kellerduell

Ebenfalls müssen am Samstag die Frauen in der Kreisliga A nach zwei Wochen Pause wieder aufs Feld. Momentan sind sie Drittletzter. Im Kellerduell gegen das Schlusslicht SV Bad Buchau II fordern das Trainerteam Haller und Ludwig Plieninger einen Sieg. „Beim Hinspiel war es eine mittlere Katastrophe. Da erwarte ich eine Reaktion“, verlangt Haller, der selbst nicht dabei sein kann. Anwurf ist um 16 Uhr in der Sporthalle bei der Federseeschule in Bad Buchau.

Für den TSV Lindau spielten : T. Brombeis, Steppan (beide Tor); Haller (5 Tore, 1 Siebenmeter/1 Tor), Bräu (1), Hadrich, Gauger (4), Laukamp, Rutschke (5), Wiedrich, Miranda Bernado, Grübel, Stausberg (5), Broszio (8), J. Brombeis (3).