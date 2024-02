TSG Lindau-Zech sammelt Zähler für den Klassenerhalt

Die Lindauer Tischtennismannschaften haben im Jahr 2024 ihre ersten Spiele bestritten. Einen Sieg aus zwei Spielen landete die TSG Lindau-Zech in der Landesklasse. Der ESV Lindau festigte seinen Spitzenplatz in der Kreisliga C und der ESV Lindau II, Schlusslicht der 1. Kreisklasse, kassierte die sechste Saisonniederlage.

In der Landesklasse steckt die halbe Liga im Abstiegskampf. Umso wichtiger ist jeder Punkt. Und für die TSG Lindau-Zech war es deshalb besonders wichtig, mit einem Erfolgserlebnis in das neue Jahr zu starten. Bei der TTF Ochsenhausen II gewann der Tabellenfünfte mit 9:1. Vergangenes Wochenende jedoch musste die TSG eine 5:9-Pleite gegen den SV Rissegg einstecken. Sehr erfolgreich präsentierte sich in beiden Spielen Stefan Rupflin, der alle Einzel gewann. Mit 11:11 Punkten rangieren die Lindauer auf Rang fünf. Am Samstag um 14 Uhr gastiert die TSG um 14 Uhr beim Viertletzten TSG Leutkirch.

Der ESV Lindau hat seine Erfolgsserie ausgebaut. Zu Hause gegen den SV Deuchelried V (9:7) gelang am vergangenen Samstag der vierte Sieg in Serie. Für den entscheidenden Punkt sorgte das Doppel Annie Keller/Johannes Günther mit einem packenden Fünf-Satz-Sieg (11:9, 8:11, 11:6, 6:11, 11:9). Nach einer spielfreien Woche gastiert der Tabellenführer der Kreisliga C am Freitag, 16. Februar, um 19.30 Uhr beim Tabellenzweiten TSV Bodnegg.

Eine Niederlage im ersten Rückrundenspiel der 1. Kreisklasse musste der ESV Lindau II trotz zweier Einzelsiege von Werner Danner hinnehmen. 4:7 endete die Partie gegen die SG Scheidegg III. Weiter geht es für den Tabellenletzten am Dienstag, 13. Februar, um 19 Uhr mit dem Auswärtsspiel bei der SF Urlau II.