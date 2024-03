TSG Lindau-Zech kämpft um den Klassenerhalt

Die TSG Lindau-Zech geht mit einem kleinen Vorsprung in den Endspurt der Tischtennis-Landesklasse. Aktuell rangieren die Inselstädter ebenso wie der TSV Meckenbeuren einen Zähler vor dem SV Rissegg auf dem Abstiegsrelegationsplatz. Sowohl die TSG als auch der SV haben noch zwei Saisonpartien zu absolvieren.

Das nächste Spiel der Lindauer hat es in sich. Zu Hause erwartet der Tabellensechste den Spitzenreiter TSV Laupheim. Ein Gegner, der 14 seiner 16 Partien gewonnen hat. Spielbeginn in der Schulturnhalle an der Laiblachstraße 8 ist am Samstag um 18.30 Uhr.

Schermer/Katzmann verlieren entscheidendes Doppel

Ganz kampflos aufgeben wird sich die TSG aber nicht. Das hat sie auch am vergangenen Samstag nicht gemacht, als der SV Amtzell II gastierte. Denn auch die Amtzeller spielen mit 23 Punkten aus 14 Begegnungen bisher eine hervorragende Saison, mussten in Lindau aber ganz schön um die Punkte kämpfen. Nach dem Vier-Satz-Sieg von Rajko Schermer gegen Matthias Bädicker (3:11, 11:9, 11:7, 13:11) stand es zwischenzeitlich 5:5-Unentschieden. Und auch danach zogen die favorisierten Gäste nicht davon. Patrick Katzmann verkürzte mit seinem Drei-Satz-Erfolg gegen Olaf Walschburger (11:4, 12:10, 14:12) auf 7:8. Das bedeutete: Ein Doppel entschied über das Endergebnis. 8:8 oder 7:9 lauteten die beiden Optionen. Zum Leidwesen der Lindauer wurde es Letzteres. Schermer/Katzmann gewannen gegen Bädicker und Mathias Aumann die Sätze zwei (11:9) und drei (12:10), doch weil die Sätze eins (8:11), vier und fünf (jeweils 6:11) an Amtzell II gingen, verpasste die TSG knapp Zählbares.

So ist es nun richtig eng für Lindau-Zech im Abstiegskampf. Möglicherweise geht es bis zum Schluss um alles. Neben der Laupheim-Begegnung steht am letzten Spieltag noch das Gastspiel beim SV Baindt (Samstag, 6. April, 18 Uhr) an - auch diese Aufgabe ist anspruchsvoll, so stehen die Oberschwaben auf dem vierten Tabellenplatz.