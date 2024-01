Trio Renner bringt Jazz ins kleine Zeughaus

Der Jazzclub Lindau startet am Samstag, 13. Januar, um 20 Uhr (Abendkasse ab 19 Uhr) mit dem Trio Renner - Förderpreiskonzert Bayerischer Jazzverband - im kleinen Zeughaus, Paradiesplatz 4, auf der Lindauer Insel in das neue Jahr. Das Trio aus München stellt sich an diesem Abend eine ungewöhnliche Konstellation vor. Die Besetzung mit Moritz Renner (Posaune), Nils Kugelmann (Kontrabass) und Valentin Renner (Schlagzeug, Foto: Georg Stirnweiß) ist in der Jazzgeschichte sehr selten zu finden. Die jungen Musiker nutzen die Räume, die sich ohne Harmonie-Instrument auftun, trefflich. Im Zusammenspiel der Drei entsteht die perfekte Symbiose zwischen Freiheit und durchgetakteter Präzision.