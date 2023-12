Traditionelle Kinderbescherung im Familienzentrum minimaxi

Strahlende Kinderaugen und eine festliche Stimmung prägten die traditionsreiche Kinderbescherung Anfang der Woche im Familienzentrum minimaxi. Seit mehr als 60 Jahren werden in Lindau in der Vorweihnachtszeit Geschenke an Kinder verteilt. Auch in diesem Jahr unterstützten die Stadt Lindau, die Sparkasse Schwaben-Bodensee, das Autohaus Dreher und die Nachbarschaftshilfe die Bescherung.

Oberbürgermeisterin Claudia Alfons und Marion Miller von der Stadtverwaltung Lindau hießen die 16 Kinder und ihre Familien willkommen. Die Posaunenschüler der Musikschule Lindau sorgten für eine festliche Atmosphäre. Sie spielten Weihnachtslieder und trugen ein Weihnachtsgedicht vor. Nach der Bescherung gab es für alle Teilnehmenden Punsch und Plätzchen.

Ins Leben gerufen hat diese Tradition die Besatzung des damaligen Patenschiffs, dem Minensuchboot „Lindau“ aus Wilhelmshaven. Die Kinderbescherung ist damit auch ein lebendiges Stück Lindauer Geschichte. Mit einem Zuschuss in Höhe von 10.000 Euro an das Familienzentrum minimaxi will die Stadt Lindau dort auch weiterhin die Förderung und Stärkung von Kinder und Familien in Lindau unterstützen.