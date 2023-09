Im Atrium der Lindauer Denkfabrik ist am Samstagabend die Tournee der Neuen Philharmonie zu Ende gegangen, die Anfang September in Mecklenburg–Vorpommern begann und in unserer Region von Ravensburg über Bad Waldsee, Tuttlingen, Bad Buchau nach Lindau führte, wo die Zuhörer das Orchester begeistert verabschiedet haben.

„Wir kommen in zwei Monaten wieder und hoffen, dass wir dies schöne Atrium zur regelmäßigen Spielstätte machen können“, versprach Lutz Schumacher, der das Konzert moderierte und die Mozart–Sinfonie dirigierte.

Schumacher ist das verbindende Glied zwischen Mecklenburg–Vorpommern und Oberschwaben, denn bis 2019 war er Geschäftsführer der Nordkurier Mediengruppe in Neu–Brandenburg, ehe er 2020 als Geschäftsführer von Schwäbisch Media nach Ravensburg zog. Seit 2021 ist der Schwäbische Verlag alleiniger Anteilseigner der Nordkurier Mediengruppe.

Gerade an junge Musiker ist gedacht

Zusammen mit dem künstlerischen Leiter und Geschäftsführer Andreas Schulz, der jüngst in Ravensburg dirigierte, hat Schumacher die Konzertreihe initiiert und 2016 die „Neue Philharmonie“ gegründet. Gedacht war an ein Orchester, das klassische Konzerte vornehmlich in strukturarme Gebiete im Nordosten bringen sollte, wo die Menschen kaum Zugang zu live gespielten Klassik–Konzerten haben.

Mit der Ausdehnung der Konzerte in den hiesigen Raum treffen sie natürlich auf Besucher, die regelmäßig hochkarätige klassische Konzerte hören können, doch auch hier konnte sich das junge Orchester durchsetzen. Rund 20 Nationalitäten würden hier zusammenspielen, sagte Schumacher, denn das Orchester bietet jungen Musikern, die vornehmlich in Berlin gerade ihr Studium abgeschlossen haben, eine Startchance, mit der sie bei weiteren Bewerbungen punkten können.

Anfang und Ende gestaltet Stefan Malzew beim Konzert der Neuen Philharmonie im Atrium der Denkfabrik. (Foto: Helmut Voith )

Gläsernes Podium schafft besondere Atmosphäre

Mit sichtlicher Spielfreude sind sie dabei und bilden ein diszipliniertes und harmonisches Ensemble. Dass sie im Atrium auf ihrem gläsernen Podium inmitten der umgebenden Zuhörer geradezu auf dem Präsentierteller sitzen, schafft ein besonderes Erlebnis, denn selten kann man so gut mitverfolgen, wer gerade spielt. Ein Genuss ist es, die Interaktion der Register, die Dialoge einzelner Instrumente, ihr Eingehen auf den Dirigenten zu verfolgen.

Auffallend: die Wärme der Hörner und Fagotte

Wie ein umsichtiger Kapitän gab Schumacher bei Mozarts Jupitersinfonie Nr. 41 Richtung und Tempo vor. In schöner Balance zwischen tiefen und hohen Streichern und Bläsern stellte sich anmutiges Wiegen ein, ein Genuss war die Wärme der Hörner und Fagotte. Anmutig zog das Menuett vorüber in suggestiver Aufforderung zum höfischen Tanz. In immer neuen Anläufen eilte die Sinfonie vital und majestätisch zum Finale.

Stefan Malzew setzt anfangs und abschließend Akzent

Anfang und Ende des Konzerts gestaltete der Dirigent und Komponist Stefan Malzew. Langsam war die Dämmerung hereingebrochen, umso atmosphärischer erschien das beleuchtete Konzertpodium, als Mendelssohns Hebriden–Ouvertüre in dichtem Tongemälde in die wilde schottische Landschaft führte. Kontrastreich setzte Malzew die Akzente, feierte mit den Musikern Idylle und ließ stürmischen Aufruhr entstehen und abebben.

Mitreißendes Finale mit Beethoven

Ein besonderer Höhepunkt war zuletzt Beethovens siebte Sinfonie. In feinem Spiel von Taktstock und Händen gestaltete Malzew plastisch die Kontraste. Punktgenau war das wogende Nacheinander der Bläser, das Ineinanderfließen der Instrumente, das Aufblühen und Vergehen. Der Nachhall in der Halle spielte mit im lyrischen zweiten Satz, unterstrich Trauer, Wut und Trost. Power und leidenschaftlicher Appell prägten das mitreißende Finale.