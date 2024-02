„Top Gun: Maverick“ in Originalversion

Vorhang auf! Filmfans, die die Authentizität von Filmen in Originalsprache lieben, dürfen sich freuen: ab sofort gibt es spezielle Spielfilmhöhepunkte vor dem offiziellen Lindauer Filmstart eine Woche lang in englischer Originalversion (OV). Was in vielen Kinos der Region längst normal ist - denn es gilt längst als schick - hält nun auf besonderen Wunsch von Amanda Davies auch im Lindauer Parktheater Einzug. Am Mittwoch, 28. Februar, ist Tom Cruise mit seiner eigenen Stimme im Parktheater zu hören.

Amanda Davies, sie ist die Gründerin des Lindauer Expats Clubs, hat deswegen schon seit langem Überzeugungsarbeit bei Kinobesitzer Peter Basmann geleistet. Denn sie findet, dass es ein komplett anderes Kinoerlebnis ist, die Filme in Originalversion zu sehen. Bei der Synchronisation gehe viel Gefühl, viel Sprachwitz, Dynamik und auch viel von der echten Atmosphäre des Films verloren. Jetzt war sie erfolgreich. Mit „Anyone but you“ (Deutscher Filmtitel: „Wo die Liebe hinfällt“) startete das Parktheater Lindau seine Vorführreihe in OV. Aktuell läuft der Film noch in seiner synchronisierten Fassung. „Die Vorführung war gut besucht“, sagt Amanda Davies.

„Für Filmprofis, und dabei nicht nur für Muttersprachler, sind nur Originalversionen großes Kino. Sprache ist ein Schatz. Diese Filme sind begehrt und am Puls der Zeit. Und es ist so toll die echten Stimmen der Schauspieler zu hören. Das ist ein echtes Erlebnis“, ist sie überzeugt. Sie kenne viele Leute, die bislang nach unter anderem nach Friedrichshafen, Ravensburg oder Hohenems gefahren sind, um OV anzuschauen. „Die freuen sich jetzt, dass sie diese Filme nun in Lindau sehen können, in diesem charmanten kleinen Kino, mit schönen Sitzplätzen und viel Beinfreiheit. Ich bin sehr glücklich. Es waren viele englische Muttersprachler gekommen, aber auch viele Deutschsprachige, die sich dafür interessiert haben und gerne die englische Sprache hören. Aber ich wusste gar nicht, dass es so viele Regeln gibt, die ein Kinobesitzer beachten muss.“ Sie habe Verständnis dafür, dass Peter Basmann erst gezögert habe. So müsse der Film nach der „Premiere“ in OV beispielsweise weitere drei Wochen im Kinoprogramm bleiben.

Peter Basmann, der Inhaber des Parktheaters gibt offen zu, dass er erst skeptisch war. Nachdem aber der erste Film in OV vor zwei Wochen ein voller Erfolg war, glaubt er nun selbst mit Begeisterung an das neue Konzept, das frischen Wind in das Parktheater bringe. Jetzt schmiedet er bereits Pläne und stellt sich vor, dass beispielsweise ganze Schulklassen das Kino für Vorführungen in Originalversion mieten würden. „Denn diese Filme sind perfekt zum Englisch lernen - so kann das Kino zum Lernort werden. Ich bin auch offen für Wünsche.“ Er könne sich beispielsweise super „Shakespeare in Love“ als Schülervorstellung in OV vorstellen. Künftig möchte er die Lindauer Premieren von Filmen öfters als Originalversion zeigen. So wird das am kommenden Mittwoch, 28. Februar mit „Top Gun: Maverick“. Die Vorstellung im Parktheater beginnt bereits um 19 Uhr.