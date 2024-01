Tommi Steffen kommt per Förderlizenz nach Lindau

In Helsinki geboren, bei finnischen Vereinen das Torwart-Handwerk erlernt, und in Deutschland die ersten Schritte als Eishockey-Profi unternommen: Inzwischen blickt Tommi Steffen auf mehr als 50 Oberliga-Spiele (EHC Erfurt, EG Diez- Limburg) und eine Partie in der Deutschen Eishockey-Liga 2 für die Lausitzer Füchse zurück. Künftig hütet der 22-Jährige das Tor der EV Lindau Islanders in der Oberliga Süd. „Die Verpflichtung ist notwendig geworden, denn Dominik Hattler fällt den gesamten Januar mit einer Verletzung aus“, erklärt Milo Markovic, Sportliche Leiter der Islanders, die Verpflichtung.

Hattler, Backup für Stammtorwart Dieter Geidl, hatte am 28. Dezember 2023 beim Aufwärmen vor der Partie gegen den Höchstadter EC eine Gesichtsverletzung erlitten und wurde inzwischen operiert. Keanu Salmik, Förderlizenzspieler vom ESV Kaufbeuren, wurde von seinem Stammverein zurückbeordert. Um die entstandene Lücke zu füllen, wurde Steffen von den Lausitzer Füchsen per Förderlizenz verpflichtet.

Wunsch nach mehr Spielpraxis

Der 22-Jährige besitzt einen deutschen Pass und ist Kader der Lausitzer einer von insgesamt vier Goalies, darunter auch der Ex-Lindauer Nikita Quapp. Steffen möchte mehr Spielpraxis erhalten und wechselt deshalb von der Lausitz an den Bodensee.

Hattler hatte sich im Vorjahr um den EV Lindau verdient gemacht, als er als „Retter in der Not“ aushalf. Damals waren alle drei Torhüter binnen einer Woche verletzt ausgefallen, obendrein holte Kaufbeuren den damaligen Förderlizenzspieler Geidl zu sich. Mit guten Leistungen sicherte sich Eigengewächs Hattler einen Vertrag für die laufende Saison.

Mit der kurzfristigen Verpflichtung des Deutsch-Finnen als Backup auf der Torwartposition sind die Kaderüberlegungen der Islanders noch nicht abgeschlossen. Zuletzt hatten die Islanders auf das Verletzungspech in der Defensive reagiert und mit Maurice Becker einen Verteidiger verpflichtet, in Kürze soll laut des Sportlichen Leiters Milo Markovic ein neuer Importspieler präsentiert werden.