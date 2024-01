Tom Bartels im Gespräch mit Wolfgang Heim

Wolfgang Heim, Radio-Journalist und langjähriger Leute-Moderator, trifft am Donnerstag, 8. Februar, ab 19.30 Uhr Sportreporter, Fußballkommentator und TV-Moderator Tom Bartels zum „Heim-Spiel“ im Lindauer Stadttheater.

Bei dem neuen Format der Talk-Reihe geht es laut Ankündigung des Veranstalters darum, viele unterschiedliche Menschen, deren Leben und Wirken kennenzulernen - und das auf die unnachahmlich sympathische und lockere Art und Weise, die Heims „Spezialität“ ist.

Wolfgang Heim war bis zum Sommer 2022 Redakteur und Moderator beim SWR in Stuttgart und kommt in über 30 Jahren auf mehr als 3000 Leute-Sendungen. Er Begann als Reporter in den frühen 1980er-Jahren bei der SDR-Jugendsendung Point, moderierte viele Jahre Aktuell-Sendungen, traf im Podcast „Erzähl mir was Neues“ vollkommen unvorbereitete Gäste, mit denen er aus dem Stand lange Gespräche aufzeichnete. Seit September 2022 präsentiert er einen wöchentlichen Sonntags-Talk als Host im Micky-Beisenherz-Podcast „Apokalypse und Filterkaffee“.

„Mach ihn - er macht ihn. Mario Götze!!!“ Diese Worte von Tom Bartels am 13. Juli 2014 kennt jeder Sport- oder Fußballfan in Deutschland. 34,65 Millionen Zuschauer verfolgten das WM-Finale 2014 in Rio de Janeiro, bis heute ein TV-Rekord. Liveübertragungen auf den größten Sportbühnen sind Bartels Welt. Seit mittlerweile mehr als 30 Jahren kommentiert und moderiert er im TV. Er ist Kommentator für die Sportschau am Samstag und Sonntag, vor allem für die Bundesliga und den DFB-Pokal und seit 2008 Moderator des SWR Sport. Was er sonst noch so macht, beruflich wie privat, können Interessierte Besucherinnen und Besucher am 8. Februar im Theater Lindau erfahren.