Das war wirklich ein wundervolles letztes Ferienwochenende. Wahre Völkerwanderungen zogen bei Kaiserwetter am Samstag und am Sonntag auf die Lindauer Insel. Einer der Hauptanziehungspunkte war sicher der zweitägige Markt „Kunsthandwerk und Genuss“.

Zudem hatte die Feuerwehr am Samstag am Kleinen See zum Weinfest eingeladen und am Sonntag öffneten die Inseleinzelhändler ihre Geschäfte. Ein Rundgang über den Kunsthandwerkermarkt zeigte direkt am See in traumhafter Kulisse am Rüberplatz und auf der Römerschanze viel Schönes aus Stein, Leder, Glas, Wolle, Holz, zum Beispiel Taschen, Schmuck und Deko.

Dazu gab es leckere süße und deftiges Spezialitäten. Am Stand von Christine Blattner (links) gab es was fürs Herz: Ihre Steinbotschaften, die sie liebevoll auf schöne Kiesel schreibt und malt, haben beispielsweise auch Gilia Auth aus Sexau, Dieter Göpfert aus Badenweiler und Gerlinde Kohler aus Wangen (rechts im Bild, von links) begeistert.

„Ich sorge gut für mich“, steht dort, oder „Lieblingsschwester“, „Liebe, Glück und Kraft“. „Was der Mensch halt so brauchen kann“, sagt Gilia Auth und Gerlinde Kohler ergänzt: „Das sind ganz tolle Mitbringsel für Menschen, die einem am Herz liegen.