Die ZAK Abfallwirtschaft GmbH gibt Tipps für den richtigen Umgang mit der Biotonne im Winter. Denn gerade in den kalten Wintermonaten ist es wichtig, einige Dinge zu beachten, um ein Einfrieren der Biotonne zu verhindern.

Speisereste sollten mit Zeitungspapier eingewickelt werden. Es gibt aber auch ZAK-Biobeutel, um dem Biomüll die Feuchtigkeit zu entziehen. Bei Minustemperaturen sollte die Biotonne über Nacht in den Keller oder die Garage gestellt werden, damit der Biomüll nicht einfriert. Die Tonne dann, wenn möglich, erst am Morgen zur Leerung an die Straße stellen. Und eine gelegentliche Reinigung tut jeder Biotonne gut, denn die aggressiven Kompostsäfte greifen auf Dauer gesehen den Kunststoff an.