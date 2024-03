Tiktok, Feiern, Kindeswohl und Anti-Gewalt-Training

Jugendarbeit auf allen Ebenen stärken - das ist ein wesentliches Ziel des Kreisjugendrings Lindau. Dafür bietet der KJR jetzt ein neues Fortbildungsprogramm. Das Angebot soll Ehrenamtliche und Hauptamtliche der Kinder- und Jugendarbeit bei der täglichen Arbeit unterstützen.

Folgende Fortbildungen bietet der KJR in diesem Jahr an:

Insta, Tiktok, Snapchat und Co. - Aufwachsen in einer digitalen Welt und dessen Chancen und Risiken (Donnerstag, 9. Mai, 18 bis 20 Uhr; Ort: online)

Feiern - aber richtig! Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung für ehrenamtliche Ordner (Freitag, 24. Mai, 19 bis 22 Uhr, und Samstag, 25. Mai; 10 bis 16 Uhr; Ort: St. Anna Haus Opfenbach)

Kindeswohl für Ehrenamtliche (Mittwoch, 5. Juni, 18 bis 20 Uhr; Ort: Landratsamt Lindau)

Anti-Gewalt-Training (Freitag, 5. Juli, 15 bis 20 Uhr, und Samstag, 6. Juli, 10 bis 15 Uhr; Ort: Grundschule Heimenkirch)

Leistungsfähigkeit im Ehrenamt erhalten (Freitag, 20. September, 15 bis 19 Uhr; Ort: Paul-Bäck-Haus Heimenkirch)

Insta, Tiktok, Snapchat und Co. - Aufwachsen in einer digitalen Welt und dessen Chancen und Risiken (Donnerstag, 24. Oktober, 18 bis 20 Uhr; Ort: IT- und Medienkompetenzzentrum Lindenberg)

Feiern - aber richtig! Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung für ehrenamtliche Ordner (Freitag, 22. November, 19 bis 22 Uhr, und Samstag, 23. November, 10 bis 16 Uhr; Ort: luv - Junge Kirche Lindau)

Das Fortbildungsprogramm steht jeder Bürgerin und jedem Bürger offen. Für Ehrenamtliche der Kinder -und Jugendarbeit sind die Angebote kostenlos. Weitere Details sowie die Anmeldung findet man auf der Homepage unter www.kjr-lindau.de/.