Tiere suchen ... Schäferhund Jazz

„Jazz“ ist ein deutscher Schäferhund der sich seit Dezember im Tierheim befindet, da die Besitzer nicht die nötige Zeit für ihn hatten. Geboren ist der kastrierte Rüde am 18. Juni 2021. Er ist ein sehr neugieriger und folgsamer Vierbeiner, der jedoch nur an Rasse-Erfahrene Tierliebhaber vermittelt wird. Kinder sollten keine im Haushalt sein. Jazz bellt nicht und lässt sich gerne bürsten. Momentan ist er unterfordert. Er braucht Beschäftigung und entsprechende Zeit für seine täglichen Runden. Er fährt gerne Auto und bleibt bis zu zwei Stunden auch mal allein. Er liebt Suchspiele, so wäre Hundesport sinnvoll für ihn. Mit seiner Bezugsperson ist er sehr verschmust und mit Mozarella „bestechbar“. Wer sich für den schönen Schäferhund interessiert und mit ihm durchs Leben zu gehen will, kann sich telefonisch mit dem Tierheim Lindau Telefon 08382/72365 in Verbindung setzen. Weiter Infos rund ums Tierheim unter: www.tierheim-lindau.de