THW-Lindau erhält 10.000 Euro von der Dr. Oesterle-Stiftung

Eberhard Oesterle und Martina Schützwohl-Schwarz, in ihrer Funktion als neue Stellvertreterin von Oesterle im Stiftungsrat, haben das THW-Lindau besucht, um sich mit der neuen Führung des Ortsverbandes auszutauschen und sich über die aktuellen Entwicklungen beim THW-Lindau selbst, aber auch über die Zusammenarbeit mit den anderen Blaulichtorganisationen zu informieren.

Der Besuch diente jedoch nicht nur dem Informationsaustausch, sondern sollte auch die Wertschätzung gegenüber dem Engagement und der Professionalität der ehrenamtlichen Lindauer THW-Helfer ausdrücken, welche sich nicht nur bei überregionalen Einsätzen wie im Ahrtal 2021, sondern gerade auch bei Einsätzen im Stadtgebiet und Landkreis, wie zuletzt in der Sturmnacht im August unter Beweis gestellt hat. Um den Worten auch Taten folgen zu lassen, wurde das THW-Lindau vom Stiftungsrat auch in diesem Jahr mit einer Zuwendung in Höhe von 10.000 Euro bedacht, welche bei dieser Gelegenheit überreicht wurde.

Ortsbeauftragter Alexander Eigler bedankte sich für die Unterstützung. Die Spende soll als Grundstock für die Beschaffung eines nicht für Einsatzzwecke ausgerüsteten PKW dienen. Ein solcher PKW kann statt der ansonsten genutzten Einsatzgroßfahrzeuge auch ohne LKW-Führerschein durch die THW-Jugend, die Grundausbildungsgruppe und durch die Helfer selbst für Fahrten zu überörtlichen Tagungen oder Lehrgängen oder für kleine Transport- oder Werkstattfahren verwendet werden.