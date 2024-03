Ein Theaterstück mit tiefgreifendem Inhalt wird am Sonntag, 17. März, um 19 Uhr, im evangelischen Zentrum Kiez, Anheggerstraße 24, aufgeführt. Das Stück „Die Insel in mir“ von der Vorarlberger Autorin Daniela Egger, setzt sich mit den Herausforderungen einer Frau auseinander, die an Demenz erkrankt ist.

Thematisiert werden dabei auch die Auswirkungen innerhalb einer Familie. Gespielt wird die Inszenierung vom Anarttheater Hard unter der Regie von Dagmar Ullmann-Bautz.

Das Theaterstück „Die Insel in mir“ erzählt die Geschichte von Doro, einer Musikerin in ihren 70ern, die an Demenz erkrankt ist. Ihr zur Seite stehen Milena, ihre 24-Stunden-Betreuerin, und Tochter Rita mitsamt Familie. Doro musiziert und führt nach wie vor intensive Gespräche mit ihrem verstorbenen Mann Theo. Dennoch fühlt sich Doro in ihrem einstmals so vertrauten Haus nicht mehr wohl.

Sie möchte zurück in ein früheres Zuhause in Marokko, das es aber nicht mehr gibt. Diese Sehnsucht stellt Tochter Rita und ihre Familie vor neue Herausforderungen.

Ein ausschlaggebendes Element des Stücks ist ein Chor, der Originalzitate von Menschen mit Demenz vorträgt. Die Sätze stammen aus Gesprächen mit Betroffenen, sind aus dem Zusammenhang gerissen und neu zusammengestellt. Somit sollen die vielen Aspekte einer Demenzerkrankung eindringlich auf die Bühne gebracht werden.

Das Stück ist im September 2023 uraufgeführt und seitdem mehrfach erfolgreich an verschiedenen Orten in Vorarlberg gespielt worden. Im Anschluss an die Aufführung gibt es einen Sektempfang und ein Podiumsgespräch mit einigen Mitwirkenden.

Karten gibt es für 20 Euro oder ermäßigt für 17 Euro an der Abendkasse. Auch eine Vorabreservierung ist möglich unter der Nummer 08382/9890800 oder per Mail an