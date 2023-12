Theatergruppe feiert Premiere mit neuem Stück

„Alte Pinsel malen besser“, so heißt das diesjährige Theaterstück der Laienschauspielgruppe in Oberreitnau. In der turbulenten Komödie von Helmut Schmidt geht es um die recht unterschiedlichen Geschwister Edith (Elisabeth König) und Minna (Ulrike Meßmer). Beide von ihren Ehemännern verlassen, weil diese eigene Lebenswege ausprobieren, gehen den Schwestern nach und nach die finanziellen Mittel aus.

Die Komödie in drei Akten spielt in einer von den Geschwistern gemeinsam bewohnten kleinen, schlicht eingerichteten Mietwohnung, wie die Theatergruppe mitteilte. Minna plant ihren 60. Geburtstag mit teuren Einkäufen, davon ist die bodenständige Schwester Edith überhaupt nicht angetan. Die Nachbarin Maria (Verena Hermann) versucht den drohenden Streit zu schlichten und die so ansonsten in den Tag hineinlebenden selbstbewussten Frauen mit ihrer fürsorglichen Art zu unterstützen und in ihrem Single-Dasein zu bestärken. Doch das plötzliche Auftauchen des obdachlosen Straßenkünstlers Olaf Pinsel (Peter Schmieg) ändert den Alltag der Schwestern. Minna zeigt ihre fürsorgliche Seite und quartiert Olaf in der Dachkammer ein. Dafür muss Olaf ein Porträt von ihr malen, barfuß vom Kopf bis zum Hals. Die ahnungslose Edith fühlt sich dadurch überrumpelt, aufgewühlt und enttäuscht zugleich, da ihr Ehemann Karl-Otto (Dieter Enderle) auch noch die Scheidung telefonisch ankündigt.

Das Stück nimmt Fahrt auf, als zum Geburtstag von Minna ihr Ehemann Martin (Hans Schick) und ihr Sohn Bodo (Frederic Rupfle) unerwartet erscheinen. Martin, der wegen einer Erbschaft gerade von Indien nach einer Selbstfindungsphase zurückgekommen ist, überrascht mit Outfit und Gehabe seine Minna, die ihn als „Spinner“ bezeichnet. Zu allem Trubel tauchen jetzt auch noch Ediths Ehemann Karl-Otto (Dieter Enderle), samt Freundin Antonella (Ayla Griebel) aus Italien wegen der Scheidung auf. Wobei das hitzige Durcheinander durch das Zusammentreffen des Straßenkünstlers Olaf, der Nachbarin Maria, der Ehemänner Martin und Karl-Otto sowie Sohn Bodo erst so richtig ausbricht. Ob es für alle ein Happy End gibt, wird hier nicht verraten.

Unter der Regie von Anja Vögele, unterstützt von Elisabeth König wurden die Rollen passend besetzt, das Stück gut und sicher einstudiert. Vor allem Outfit (Heidi Oldenburg-Müller) der Akteure und Bühnenbild (Markus Vögele, Peter Schmieg) überzeugten für eine realitätsnahe Umsetzung.

Für Textsicherheit sorgten die Souffleusen Susi und Sina Gutensohn, für Technik, Ton und Licht Siegfried Stöckeler, Daniel Schmid und Edgar Hänsler.

Weitere Aufführungen: Freitag, 29. Dezember, 19.30 Uhr, Samstag, 30. Dezember, 17.30 Uhr, Donnerstag, 4. Januar, 19.30 Uhr, Freitag, 5. Januar, 19.30 Uhr und Samstag, 6. Januar, 17.30 Uhr.