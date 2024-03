The Meteors bringen „Psychobilly“ nach Lindau

The Meteors sind am Montag, 8. April, ab 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) im Club Vaudeville zu Gast. Sie werden landläufig als die „Kings of Psychobilly“ bezeichnet. Entstanden Ende der 1970er Jahre als Reaktion auf den „authentischen“, sehr soften Rockabilly-Sound dieser Zeit, waren The Meteors die erste Band, die die unbändige Energie des Punk Rock mit dem rauen und urwüchsigen Rockabilly und Rock’n’Roll der 1950er Jahre kombinierten und somit das Genre namens „Psychobilly“ begründeten. Tickets gibt es ab 28 Euro unter www.vaudeville.de.