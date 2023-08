Der Termin für die Feier steht: Am kommenden Donnerstag eröffnet Lidl seine zweite Filiale in Lindau. Der Discounter mit 800 Quadratmetern Verkaufsfläche und schließt damit eine Versorgungslücke.

Morgens um 7 Uhr werden die Schiebetüren in der Zechwaldstraße 1 zum ersten Mal aufgehen. Lidl hat die ehemaligen Räume des Geschäfts „Alles billig“ umgebaut. Dort erwarte Kundinnen und Kunden nun eine moderne Einkaufsstätte, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung verspricht.

„Wir freuen uns sehr, dass uns die Lindauer hier so gut annehmen und uns bereits seit 23 Jahren ihr Vertrauen schenken“, wird Lidl–Verkaufsleiter David Trum zitiert. Die andere Lidl–Filiale ist in der Kemptener Straße.

Drei Minuten den Laden plündern — und alles behalten

Für den Tag der Neueröffnung hat Lidl unterschiedliche Aktionen vorbereitet. Bürgermeister Mathias Hotz wird an der Kasse Platz nehmen und die Einkäufe der Kundinnen und Kunden über den Scanner ziehen.

Außerdem wird es ein Glücksrad mit unterschiedlichen Gewinnen, Kinderschminken und eine Verkostung von Gebäck und Getränken geben. „Alle Eis–Liebhaber können sich zudem auf einen Eiswagen mit köstlichem Speiseeis freuen“, schreibt Lidl. Dieser wird ab 14 Uhr vor der Filiale stehen.

„Darüber hinaus kann jeder Kunde, der am Eröffnungstag eine Teilnehmerkarte ausfüllt, an der Verlosung für ein Drei–Minuten–Freishoppen teilnehmen“, schreibt Lidl weiter. Kunden dürfen drei Minuten lang den Laden plündern — und alles behalten, was im Einkaufswagen ist.

Mit der Eröffnung der neuen Filiale entstehen nach Angaben von Lidl 20 neue Arbeitsplätze. „Wir können es kaum erwarten, unsere Kunden in dieser schönen, neuen Filiale zu begrüßen“, wird Filialleiterin Lisa Sauter zitiert.

Die Geschäftsräume in der Zechwaldstraße 1 hat Lidl von Mitte Mai bis Anfang August umgebaut. Das Gebäude an sich wurde nur geringfügig verändert, die Kubatur ist gleich geblieben. Allerdings sei eine neue Haustechnik, die auch eine neue Lüftungstechnik umfasst, installiert worden, schreibt das Unternehmen. Um Energie zu sparen, verfüge die 800 Quadratmeter große Filiale nun über LED–Beleuchtung.

Zech war bislang nicht ausreichend versorgt

Zudem sei die Innenaufteilung der Nutzräume komplett verändert worden. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien dabei großzügige Aufenthaltsräume entstanden. Darüber hinaus wurde die Außenanlage mit dem Parkplatz umgestaltet, sodass nun rund 60 Stellplätze zur Verfügung stehen werden. „Derzeit ist nicht geplant, den Parkplatz mit einem Parkzeiterfassungs–System auszustatten“, schreibt das Unternehmen auf Nachfrage.

Laut der Münchner Beratungsfirma Cima schließt der neue Lidl in Zech eine Versorgungslücke. Denn bislang gab es dort lediglich eine Bäckerei, einen asiatischen Lebensmittelmarkt sowie einen Tankstellenshop.

Die nächstgelegenen größeren Märkte seien der Aldi, der sich etwa eineinhalb Kilometer nordwestlich in Reutin befindet, und der Spar, der sich in rund 1,7 Kilometer Entfernung im österreichischen Lochau befindet. Beide Standorte seien von Zech aus fußläufig nicht erreichbar.

Der neue Lidl hingegen befinde sich „zentral im langjährig unterversorgten Stadtteil Zech“, schreibt Cima. Über Distanzen zwischen hundert und 350 Metern sei er gut zu Fuß zu erreichen. Somit werde mit dem neuen Lebensmittelmarkt die Versorgungssituation deutlich verbessert.

Die Eröffnungsfeier beginnt am Donnerstag, 10. August, um 7 Uhr in der Zechwaldstraße 1.