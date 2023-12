Telekom-Shop auf der Insel ist wieder geöffnet

Der Telekom-Shop in der Fußgängerzone auf der Insel hat nach einer umfassenden Renovierung wieder geöffnet. Die Wiedereröffnung des Geschäfts sei auch ein Bekenntnis zur Stadt, wie Shop-Leiter Tobias Hör (zweiter von rechts) in einer Pressemitteilung schreibt. Christian Fleischmann, Verkaufsgebietsleiter bei der Deutschen Telekom, sagt, man wolle entgegen dem landläufigen Trend Flagge vor Ort zeigen und setze auf den stationären Handel. Bürgermeister Mathias Hotz (Mitte des Bildes) kam am Tag der Wiedereröffnung, um das symbolische rote Band durchzuschneiden.