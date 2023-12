Telefonat mit einem Engel

Anneliese Spangehl und Barbara Krämer-Kubas konnten als Schirmdamen für dieses Vorhaben gegen Einsamkeit im Alter gewonnen werden. Der Beauftrage des Rotary Clubs, Dekan Ralf Gührer: „Telefon-Engel schenken Senioren das Wichtigste, das es zu schenken gibt: Zeit und ein offenes Ohr. Eine auf Dauer angelegte telefonische Patenschaft schafft hierbei Kontakte, Vertrauen, bis hin zu sich entwickelnden Telefon-Freundschaften.“ Die Lebensfreude der Seniorinnen und Senioren wird gesteigert und nachteilige Folgen von Einsamkeit reduziert. Bei ihrer Aufgabe in der Stadt und im Landkreis Lindau unterstützt der RC Lindau-Westallgäu den Retla e.V mit seinen Engeln durch eine Spende von 5.000 Euro.

Senioren können anrufen beim zentralen Anmelde-Telefon von Retla e.V. unter der Nummer 089/18910026, jeweils von Montag bis Freitag von 10 Uhr bis 18 Uhr, gerne auch mit Angabe von besonderen Interessen oder Hobbies. Namen, Telefonnummer und Postleitzahl müssen gennant werden. Die Adressen bleiben anonym, da es nicht um Hausbesuche geht und zudem Sicherheitsgründe berücksichtigt werden. Retla e.V. findet einen Telefon-Engel. Dieser ruft den Senior oder die Seniorin zurück und der Austausch und eine Telefonfreundschaft können beginnen.

Die Rückrufer sind Freiwillige mit einem Herz für ältere Menschen. Mit ihnen können die Senioren über alles sprechen, was sie bewegt. Es telefoniert immer der gleiche Telefon-Engel mit dem Senior. Wenn sich Engel und Senior gut verstehen, können sie Telefontermine vereinbaren und immer wieder miteinander telefonieren. Kosten fallen lediglich in Form der normalen Telefongebühren an.