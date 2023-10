Die Sonne lacht vom blauen Herbsthimmel und Tausende Läuferinnen und Läufer, die am Sonntagvormittag aus allen Richtungen zum Start des Dreiländer-Marathons auf die Lindauer Insel strömen, scheinen mit ihr um die Wette zu strahlen. Entscheidend für die Veranstaltung sind neben den Teilnehmenden auch die Helferinnen und Helfer. Hinter den Kulissen leisten sie so einiges.

Auf dem Reichsplatz hinter dem Alten Rathaus stehen elf große Lastwagen mit offenen Ladeflächen. Hier geben die Teilnehmenden ihre Kleiderbeutel ab, die mit ihren Startnummern versehen sind. Diese haben sie sich zuvor im Festspielhaus in Bregenz von den Helfern des TSV Oberreitnau bei der Startnummernausgabe abgeholt. Die Kleiderbeutel werden nach Bregenz in den Zielbereich gefahren. Die Stimmung ist positiv aufgeladen, es wuselt an allen Ecken.

An elf Lkw haben die Läuferinnen und Läufer ihre Kleiderbeutel abgegeben. (Foto: Susi Donner )

Helfer des TV Reutin haben einen Stand aufgebaut und versorgen die Leute, die bald die gesamte Hafenpromenade vom Bahnhof bis zum Rüberplatz ausfüllen, mit Wasser und Tee. Die MS Austria bringt gegen 9.30 Uhr eine ganze Schiffsladung Läuferinnen und Läufer aus Bregenz nach Lindau ‐ dort wurden bis 9 Uhr noch die letzten Startnummern vergeben.

Thomas Bergert kann nach Unfall moderieren

Auf der Bühne spielen die Band „The Monroes“. Die Rock’n’Roller aus Vorarlberg sind zum 15 Mal beim Start des Dreiländer-Marathons dabei, wie Frontman Hanno Pinter erzählt. „Wir sorgen dafür, dass Ihr mit warmen Muskeln auf die Strecke geht!“

Selten dürften sich so viele Menschen über einen Moderator gefreut haben wie beim Start zum Dreiländer-Marathon über Thomas Bergert. (Foto: Susi Donner )

An ein Wunder grenzt dagegen etwas ganz anderes: Moderator des Starts ist Thomas Bergert, wie in all den Jahren zuvor. Das Besondere daran ist, dass er vor sechs Wochen noch schwer verletzt nach einem Unfall im Uniklinikum um sein Leben gekämpft hat. Nun steht er zur großen Freude aller auf der Bühne und interviewt kurz vor dem Start Lindaus Oberbürgermeisterin Claudia Alfons, ihren Bregenzer Amtskollegen Michael Ritsch und Sportlandesrätin Martina Rüscher, die alle drei betonen, wie sehr die Laufsportveranstaltung die beiden Städte miteinander verbinde.

Michael Ritsch, Bürgermeister von Bregenz, Moderator Thoma Bergert, Oberbürgermeisterin Claudia Alfons und die Vorarlberger Sportlandesrätin Martina Rüscher gut gelaunt vor dem Start des "Sparkassen 3-Länder-Marathons". (Foto: Susi Donner )

Zum neuen Anmelderrekord von 6500 sagt Ritsch „das Ziel für nächstes Jahr sind dann 6900. Das ist die Postleitzahl von Bregenz.“ Ins Ziel eingelaufen sind am Sonntag 5500 Läufer.

Das riesige Starterfeld ist derweil eine sehr dynamische Masse ‐ wer noch Platz hat rennt, springt, vorwärts, seitwärts, rückwärts um sich warm zu machen. Dann folgt der Startschuss von Claudia Alfons und die Läuferinnen und Läufer machen sich auf den Weg, bejubelt von zahlreichen Zaungästen.

TV Reutin gibt Getränke aus

Szenenwechsel: Bei Kilometer fünf am Campingplatz in Zech haben viele helfende Hände vom TV Reutin unzählige Becher mit frischem Wasser und Iso-Getränken vorbereitet, die sie den Vorbeirennenden mit „Ihr seid super!“ entgegenhalten und sich freuen, dass sich so viele dafür atemlos bedanken.

Sie rufen den Athletinnen und Athleten „Wasser“ und „Iso“ zu und halten den Vorbeirennenden die Getränkebecher entgegen – die Helferinnen und Helfer vom TV Reutin freuen sich, dass oft ein „Danke“ zurückkommt. (Foto: Susi Donner )

Der Dreiländermarathon war übrigens von Anfang an gleichgewichtig eine Lindauer wie auch eine Bregenzer Veranstaltung. Michael Brigaldino vom TSV Oberreitnau war 2001 einer der Initiatoren in der Geburtsstunde des Dreiländer-Marathons.

Dreiländer-Marathon ist auch eine Lindauer Veranstaltung

Die Stadt Lindau und Arnold Weiner als Eventmanager sind ebenfalls seit zwanzig Jahren daran beteiligt. „Der Dreiländer-Marathon ist eine der ältesten Kooperationen zwischen den Städten Bregenz und Lindau und ein starkes Band. Wir wachsen immer mehr zusammen“, erzählt Weiner, der zudem Mitglied im Organisationskomitee des Dreiländer-Marathons ist, und betont: „Der TSV Oberreitnau und der TV Reutin sind ebenfalls von Anfang an sehr stark in die Organisation und Durchführung des Marathons eingebunden.“

Die Rock’n’Roll Band The Monroes rocken seit 15 Jahren die Bühne beim Warm-up zum "Sparkassen 3-Länder-Marathon" und sorgen für eine warme Muskulatur der Läuferinnen und Läufer – bis ihnen ihr Publikum davonläuft. (Foto: Susi Donner )

Das Helferteam des TV Reutin um Ingrid Tauscher ist mit etwa 40 Leuten Jahr für Jahr unter anderem am Aufbau des Starterbereichs am Hafen beteiligt, hat am Samstag den Vorarlberg bewegt Kindermarathon unterstützt, bei dem 2950 Kinder mitgemacht haben, und am Sonntag die Verpflegungspunkte auf Lindauer Gebiet betreut.

Früher die Startnummern von Hand eingetütet

Der TSV Oberreitnau hat heuer mit rund 60 Leuten in vier Schichten zu je 15 Leuten drei Tage lang die Startnummern im Festspielhaus in Bregenz ausgegeben ‐ jede Läuferin, jeder Läufer ist also durch ihre Hände gegangen.

Brigitte Schmid vom TSV Oberreitnau erzählt, wie froh sie sei, dass Michael Brigaldino, der immerhin den Marathon mitbegründet hat, nach einer Pause in diesem Jahr wieder dem Helferteam angehöre.

Sie erinnert daran, dass in den ersten Jahren die Startnummernausgabe in der Dreifachturnhalle in Lindau stattfand, später zusammen mit der Laufmesse in der Inselhalle.

Sie erinnert sich auch noch, dass die Oberreitnauer TSV-Nordic-Walking-Frauen damals Kuchen gebacken und die Startnummern von Hand eingetütet haben, und dass Anton Strodel in der Berufsschule Spagetti für die Pasta-Party in Lindau gekocht hat. „Der Dreiländer-Marathon hat klein angefangen und schauen Sie, wie er gewachsen ist.“